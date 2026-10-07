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羊頭灣16棟大樓翻修 獲撥款6億700萬

記者胡聲橋／紐約報導
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羊頭灣市房屋管理局所屬16棟大樓獲撥翻修款超過6億。(谷歌街景)
羊頭灣市房屋管理局所屬16棟大樓獲撥翻修款超過6億。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市為羊頭灣諾斯特蘭德住宅區完成6億700萬元融資，將分五年翻修16棟樓、1148戶公寓，並透過信託基金轉換補貼制度以爭取更多聯邦資金。

紐約市本周透過公共住房保護信託基金(Public Housing Preservation Trust)完成首筆融資，為市住房管理局(NYCHA)的諾斯特蘭德住宅區(Nostrand Houses)的全面翻新工程撥款6億700萬元，該住宅區位於布碌崙(布魯克林)羊頭灣。

這筆融資將用於翻新該住宅區16棟大樓內的1148套公寓，這些公寓居住著約2000名居民。市政府官員表示，融資已於9月29日完成，預計今年秋季稍後開工。

翻修工程包括新建廚房和浴室、升級暖氣和冷氣系統、安裝新電梯、升級電氣和管道系統、清除鉛和霉菌、改善無障礙設施以及擴建安全系統。該計畫預計耗時五年，分六個階段完成。市府表示，翻修期間，大部分居民將留在樓內，只有一部分居民需要被轉移到其他地方。

諾斯特蘭德住宅區是第一個透過該信託基金完成融資的市住房管理局開發案，該信託基金成立於2022年，旨在引入更多聯邦資金用於重大維修。一旦開發案加入信託基金，它將從聯邦第九條補貼計畫轉為第八條補貼計畫，從而獲得更多、更靈活的聯邦補貼，同時保障現有租戶的權利和永久性可負擔租金，並且保公有公管的性質。

就諾斯特蘭德住宅區而言，預計此次轉換將使市住房管理局獲得的聯邦營運補貼增加一倍。該信託基金與市住房管理局的PACT計畫有所不同。PACT計畫利用第八條補貼，並引進私人公司來管理開發案並進行翻新。

發起創建該信託基金法案的州參議員薩拉查(Julia Salazar)表示，諾斯特蘭德住宅區是該模式的「概念驗證」，「現在全市都在關注，因為諾斯特蘭德住宅項目是對這一理念的驗證。」

按照法案，該信託基金最多可接納市住房管理局2萬5000套公寓，前提是每個開發案的居民投票同意。目前，另外三個住宅項目，布朗士河畔住宅區(Bronx River Addition)、團結大廈(Unity Towers)和海蘭住宅區(Hylan Houses)也投票加入信託，此外還有更多項目正在進行投票。

精華 FAQ

  • 紐約市本周完成首筆融資，為布碌崙羊頭灣的諾斯特蘭德住宅區撥款6億700萬元，用於全面翻新16棟大樓與相關設施。

  • 工程內容包括新建廚房與浴室、升級暖氣和冷氣系統、安裝新電梯、更新電氣與管道，並清除鉛和霉菌、改善無障礙與安全系統。

  • 信託基金讓項目改用第8條補貼並維持公屋性質，不引入私人公司管理；PACT則同樣使用第8條補貼，但會由私人公司接手管理與翻修。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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