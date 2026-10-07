我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

MTA流動服務車駛入南布碌崙華社 服務百名居民

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MTA流動服務車日前進入布碌崙華社，為當地居民服務。(陳學理辦公室提供)
MTA流動服務車日前進入布碌崙華社，為當地居民服務。(陳學理辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳辦公室日前聯合舉辦大都會運輸署(MTA)流動服務車入社區活動，當天共為100多名南布碌崙居民辦理了MTA相關服務。

在當天的活動中，隨著流動服務車深入布碌崙華社的MTA工作人員在現場協助長者居民申請優惠票價，傳統MetroCard卡餘額轉移、更換損壞的MTA卡，以及註冊OMNY等，使社區居民門無需前往MTA客服中心，而是在家門口就可以直接向MTA工作人員諮詢並獲得幫助。

「今天我很高興與州眾議員鄭永佳一起歡迎MTA OMNY流動服務車到我們社區來，把服務直接送進社區，讓長者和居民更方便地獲得所需的幫助」，陳學理說，「我要感謝MTA團隊抽出時間，幫助社區居民順利過渡到OMNY系統，並獲得重要的公共交通服務」。

「今天居民踴躍參與這次活動表明，讓他們更方便地獲得服務是多麼重要」，鄭永佳說，「我要感謝MTA及其盡職盡責的工作人員，他們為那麼多社區居民提供了協助。我也期待今後繼續開展類似合作，把真正的服務直接帶進我們的社區」。

MTA 眾議員 大都會

上一則

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

下一則

紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MTA將加強OMNY宣導：開設帳戶、解鎖每周32元消費上限

MTA將加強OMNY宣導：開設帳戶、解鎖每周32元消費上限
華興多元文化中心3周年 獲州撥款5萬元

華興多元文化中心3周年 獲州撥款5萬元
東北風暴來襲 MTA關閉康尼島車廠防洪門 嚴陣以待

東北風暴來襲 MTA關閉康尼島車廠防洪門 嚴陣以待
布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39
圖為紐約地鐵。示意圖（路透）

搭地鐵小心…紐約男下車時購物袋被門夾住 拖行慘死

2026-09-29 13:20

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕