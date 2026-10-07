MTA流動服務車駛入南布碌崙華社 服務百名居民
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南布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳辦公室日前聯合舉辦大都會運輸署(MTA)流動服務車入社區活動，當天共為100多名南布碌崙居民辦理了MTA相關服務。
在當天的活動中，隨著流動服務車深入布碌崙華社的MTA工作人員在現場協助長者居民申請優惠票價，傳統MetroCard卡餘額轉移、更換損壞的MTA卡，以及註冊OMNY等，使社區居民門無需前往MTA客服中心，而是在家門口就可以直接向MTA工作人員諮詢並獲得幫助。
「今天我很高興與州眾議員鄭永佳一起歡迎MTA OMNY流動服務車到我們社區來，把服務直接送進社區，讓長者和居民更方便地獲得所需的幫助」，陳學理說，「我要感謝MTA團隊抽出時間，幫助社區居民順利過渡到OMNY系統，並獲得重要的公共交通服務」。
「今天居民踴躍參與這次活動表明，讓他們更方便地獲得服務是多麼重要」，鄭永佳說，「我要感謝MTA及其盡職盡責的工作人員，他們為那麼多社區居民提供了協助。我也期待今後繼續開展類似合作，把真正的服務直接帶進我們的社區」。
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