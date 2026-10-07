MTA流動服務車駛入南布碌崙華社 服務百名居民

MTA流動服務車日前進入布碌崙華社，為當地居民服務。(陳學理辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理和州眾議員 鄭永佳辦公室日前聯合舉辦大都會 運輸署(MTA )流動服務車入社區活動，當天共為100多名南布碌崙居民辦理了MTA相關服務。

在當天的活動中，隨著流動服務車深入布碌崙華社的MTA工作人員在現場協助長者居民申請優惠票價，傳統MetroCard卡餘額轉移、更換損壞的MTA卡，以及註冊OMNY等，使社區居民門無需前往MTA客服中心，而是在家門口就可以直接向MTA工作人員諮詢並獲得幫助。

「今天我很高興與州眾議員鄭永佳一起歡迎MTA OMNY流動服務車到我們社區來，把服務直接送進社區，讓長者和居民更方便地獲得所需的幫助」，陳學理說，「我要感謝MTA團隊抽出時間，幫助社區居民順利過渡到OMNY系統，並獲得重要的公共交通服務」。

「今天居民踴躍參與這次活動表明，讓他們更方便地獲得服務是多麼重要」，鄭永佳說，「我要感謝MTA及其盡職盡責的工作人員，他們為那麼多社區居民提供了協助。我也期待今後繼續開展類似合作，把真正的服務直接帶進我們的社區」。