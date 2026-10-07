紐約市主計長李文訪松柏之家 與長者共慶中秋
紐約市主計長李文到訪南布碌崙松柏之家多元化中心，與約150名社區居民及長者共慶中秋，並獲多位民意代表到場支持。
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紐約市主計長李文到訪南布碌崙松柏之家多元化中心，與約150名社區居民及長者共慶中秋，並獲多位民意代表到場支持。
紐約市主計長李文(Mark Levine)日前到訪位於南布碌崙(布魯克林)的松柏之家多元化中心，向長者及社區居民送上中秋祝福，與大家共度佳節，共有約150名社區居民共聚一堂，歡度佳節。州參議員陳學理、州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡等民意代表也參加了這次慶中秋活動。
李文日前來到位於西7街1409號的松柏之家多元化中心，與大家一起歡度中秋佳節。李文先以廣東話向大家送上節日祝福，並向在場的長者分發月餅。李文說，中秋節有著3000多年的歷史，中秋節夜晚月亮最圓最亮，而中秋節是中國文化中最重要的節日之一，代表秋天的豐收季節，中秋節還代表著家庭團圓。他向紐約華人致以中秋節的問候。
莊文怡則表示，李文一直支持華人社區，重視長者福祉與社區服務，其理念與華人社區關愛長者、服務社區的宗旨相契合。她稱李文是「華人社區的盟友」，一直與華人社區站在一起。
松柏之家社區活動中心總裁陳偉儀歡迎李文的到訪，她說中秋節是華人每年的第二大節日，他感謝李文對華裔社區，尤其是南布碌崙華人社區的重視，也感謝李文尊重華人的文化習俗和傳統，讓華人在中秋節倍感溫暖。
陳偉儀說，松柏之家多元化中心致力為長者及社區居民提供服務，讓不同背景的居民有機會相識、交流，建立聯繫。中秋活動讓大家在歡度佳節之餘，也感受到社區的陪伴與關懷。當天參加活動的不少長者表示，在熟悉的語言和文化環境中與朋友相聚、共度傳統節日，別具意義。
他到訪南布碌崙的松柏之家多元化中心，與約150名社區居民及長者一起慶祝中秋節，向大家送上節日祝福，並分發月餅，營造團圓歡樂的節日氣氛。 李文先以廣東話向大家致意，並提到中秋節有3,000多年歷史，代表秋收、圓月與家庭團圓，也向紐約華人社區表達節日問候與祝福。 州參議員陳學理、州眾議員寇頓及市議員莊文怡等都有出席。莊文怡稱李文是華人社區的盟友；陳偉儀則感謝他重視華裔長者與文化傳統。
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他到訪南布碌崙的松柏之家多元化中心，與約150名社區居民及長者一起慶祝中秋節，向大家送上節日祝福，並分發月餅，營造團圓歡樂的節日氣氛。
李文先以廣東話向大家致意，並提到中秋節有3,000多年歷史，代表秋收、圓月與家庭團圓，也向紐約華人社區表達節日問候與祝福。
州參議員陳學理、州眾議員寇頓及市議員莊文怡等都有出席。莊文怡稱李文是華人社區的盟友；陳偉儀則感謝他重視華裔長者與文化傳統。
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