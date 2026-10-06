華裔婦女協進會 邀專家談親子溝通
華裔婦女協進會在紐約舉辦心理健康講座，邀婚姻及家庭治療師分享青春期親子溝通技巧，強調情緒管理、同理孩子與建立穩定規則的重要性。
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華裔婦女協進會在紐約舉辦心理健康講座，邀婚姻及家庭治療師分享青春期親子溝通技巧，強調情緒管理、同理孩子與建立穩定規則的重要性。
美國華裔婦女協進會(CAWBA)日前在紐約華僑文教服務中心舉辦「懂你，從『心』開始」心理健康公益講座，由婚姻及家庭治療師江偉強主講，聚焦青春期親子溝通、情緒理解及家庭壓力調適。
會長謝嘉燕開場時分享以跑步紓壓的經驗，表示母親在照顧家庭之餘，也應找到適合自己的減壓方式、照顧身心健康，「自己的身體才是兒女的支柱。」
江偉強指出，親子溝通不只是「說什麼」，語氣、態度、表情及眼神同樣重要。他以家長在情緒高漲時質問孩子「為什麼」為例，表示即使內容本身沒有問題，若語氣帶有責備，也容易讓孩子產生防衛。
他也提醒，父母與孩子發生衝突時，應先檢視自己的情緒來源。有時家長受到工作、家庭或其他壓力影響，可能把憤怒帶回家，最後落在孩子身上。
江偉強將親子溝通分為教導、同理心、妥協及規律四種方式，他表示，「教導」應在親子雙方情緒平穩、孩子能專心聆聽時進行；「同理心」則不是立即替孩子解決問題，而是先理解孩子的感受，協助他說出難過、憤怒或擔心。
對青春期孩子，他建議家長適度採取「妥協」，讓孩子參與討論，例如外出、作息等安排，可由雙方共同找出能接受的做法，培養責任感。至於涉及安全、傷害他人或家庭基本原則時，則應建立清楚且一致的「規律」。
江偉強說，規則能否被孩子接受，也與親子關係密切相關，而建立信任與穩定關係，是有效溝通的基礎。
講座以「懂你，從『心』開始」為題，聚焦青春期親子溝通、情緒理解，以及如何調適家庭壓力，協助家長在衝突中更有效和孩子互動。 他指出溝通不只看說了什麼，語氣、態度、表情與眼神都很重要；若家長在情緒高漲時發問，孩子容易感到被責備而產生防衛。 他建議家長依情況採用教導、同理、妥協與規律四種方式；對安全與基本原則要堅持規則，其他如外出與作息則可讓孩子參與討論，共同找出可接受的做法。
精華 FAQ
講座以「懂你，從『心』開始」為題，聚焦青春期親子溝通、情緒理解，以及如何調適家庭壓力，協助家長在衝突中更有效和孩子互動。
他指出溝通不只看說了什麼，語氣、態度、表情與眼神都很重要；若家長在情緒高漲時發問，孩子容易感到被責備而產生防衛。
他建議家長依情況採用教導、同理、妥協與規律四種方式；對安全與基本原則要堅持規則，其他如外出與作息則可讓孩子參與討論，共同找出可接受的做法。
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