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華裔婦女協進會 邀專家談親子溝通

記者戴慈慧／紐約報導
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江偉強在美國華裔婦女協進會心理健康公益講座中分享親子溝通技巧，提醒家長在教導孩子...
江偉強在美國華裔婦女協進會心理健康公益講座中分享親子溝通技巧，提醒家長在教導孩子前，先留意自身情緒與溝通方式。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華裔婦女協進會在紐約舉辦心理健康講座，邀婚姻及家庭治療師分享青春期親子溝通技巧，強調情緒管理、同理孩子與建立穩定規則的重要性。

美國華裔婦女協進會(CAWBA)日前在紐約華僑文教服務中心舉辦「懂你，從『心』開始」心理健康公益講座，由婚姻及家庭治療師江偉強主講，聚焦青春期親子溝通、情緒理解及家庭壓力調適。

會長謝嘉燕開場時分享以跑步紓壓的經驗，表示母親在照顧家庭之餘，也應找到適合自己的減壓方式、照顧身心健康，「自己的身體才是兒女的支柱。」

江偉強指出，親子溝通不只是「說什麼」，語氣、態度、表情及眼神同樣重要。他以家長在情緒高漲時質問孩子「為什麼」為例，表示即使內容本身沒有問題，若語氣帶有責備，也容易讓孩子產生防衛。

他也提醒，父母與孩子發生衝突時，應先檢視自己的情緒來源。有時家長受到工作、家庭或其他壓力影響，可能把憤怒帶回家，最後落在孩子身上。

江偉強將親子溝通分為教導、同理心、妥協及規律四種方式，他表示，「教導」應在親子雙方情緒平穩、孩子能專心聆聽時進行；「同理心」則不是立即替孩子解決問題，而是先理解孩子的感受，協助他說出難過、憤怒或擔心。

對青春期孩子，他建議家長適度採取「妥協」，讓孩子參與討論，例如外出、作息等安排，可由雙方共同找出能接受的做法，培養責任感。至於涉及安全、傷害他人或家庭基本原則時，則應建立清楚且一致的「規律」。

江偉強說，規則能否被孩子接受，也與親子關係密切相關，而建立信任與穩定關係，是有效溝通的基礎。

精華 FAQ

  • 講座以「懂你，從『心』開始」為題，聚焦青春期親子溝通、情緒理解，以及如何調適家庭壓力，協助家長在衝突中更有效和孩子互動。

  • 他指出溝通不只看說了什麼，語氣、態度、表情與眼神都很重要；若家長在情緒高漲時發問，孩子容易感到被責備而產生防衛。

  • 他建議家長依情況採用教導、同理、妥協與規律四種方式；對安全與基本原則要堅持規則，其他如外出與作息則可讓孩子參與討論，共同找出可接受的做法。

心理健康 華裔 親子

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