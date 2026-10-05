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湯森哈里斯高中12級生 可免費修讀皇后學院9學分課程

記者高雲兒╱紐約報導
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湯森哈里斯高中校長康登(左)和皇后學院代理校長亨德里。(皇后學院提供)
湯森哈里斯高中校長康登(左)和皇后學院代理校長亨德里。(皇后學院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后學院透過CUNY「大學先修計畫」重啟與湯森哈里斯高中合作，讓超過330名12年級學生免費修讀大學課程，全年最高可取得9學分。

皇后學院(Queens College)近日恢復與湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)的大學課程合作，今年秋季已有超過330名12年級學生免費修讀皇后學院課程。依目前安排，學生一學年最多可取得九個大學學分，未來目標並希望增加至12學分。

兩校日前在法拉盛湯森哈里斯高中舉行集會，宣布透過紐約市立大學(CUNY)「大學先修計畫」(College Now)，重新建立已有數十年歷史的「橋梁計畫」（Bridge Program）。國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、法官林凱倫(Karen Lin)等出席。

據介紹，這項合作多年來曾數度面臨經費與存續問題，但每逢挑戰，總有人站出來爭取保留計畫。如今，超過330名12年級學生已於今年9月開始免費修讀皇后學院課程。

湯森哈里斯高中校長康登(Brian Condon)表示，兩校約40年前便建立合作，過去一年多來，校方一直努力讓計畫重新穩定運作。他說，數年前校方曾向學生承諾，讓他們在高中期間接受大學程度教育且毋須負擔學費，如今這項承諾終於得以實現。

皇后學院代理校長亨德里(Elizabeth Hendrey)表示，湯森哈里斯高中與皇后學院長期以來既是鄰居，也是教育夥伴。過去數十年間，學生一直有機會修讀皇后學院課程，但近年因經費問題一度受到影響。此次在紐約市立大學中央辦公室提供「大學先修計畫」經費後，合作得以重新建立。

依目前安排，所有湯森哈里斯高中12年級學生均可修讀兩門大學程度的人文研討課程（Humanities Seminar)，秋季及春季各一門，完成後共可取得6個皇后學院學分；多數學生還可再選修一門三學分課程，因此一學年最多可取得九個學分。相關課程均不向學生家庭、學校或紐約市公校系統(New York City Public Schools)收費。

皇后學院與湯森哈里斯高中近日正式恢復大學課程合作，眾多官員出席。(皇后學院提供)
皇后學院與湯森哈里斯高中近日正式恢復大學課程合作，眾多官員出席。(皇后學院提供)

精華 FAQ

  • 兩校透過CUNY「大學先修計畫」重新建立歷史悠久的橋梁計畫，讓湯森哈里斯高中12年級學生可免費修讀皇后學院課程，合作也因此恢復運作。

  • 今年秋季已有超過330名12年級學生參與，依現行安排，每位學生一學年最多可修兩門人文研討課程及1門選修課，合計可取得9個大學學分。

  • 這項合作過去曾多次受經費與存續問題影響，近年一度受阻；在CUNY中央辦公室提供大學先修計畫經費後，兩校才得以重新建立合作並穩定運作。

眾議員 孟昭文 法拉盛

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