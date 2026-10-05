我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第16屆布碌崙中秋同樂日雨中封街舉行，吸引社區民眾參與，現場有傳統表演與攤位，中美官員及華社代表到場支持。

主題為「慶中秋 迎國慶」的第16屆中秋同樂日於4日於布碌崙(布魯克林)8大道封街舉行。主辦單位安排了各種富有中華傳統文化特色的攤位以及豐富的文藝表演。雖然當天從中午開始下雨，但眾多居民依然興致不減。當地民代、中國駐紐約總領館代表、警局和南布碌崙多個華人社區的代表都出席了這次活動。

這次中秋同樂日活動由美國亞裔社團聯合總會(亞總會)攜手布碌崙亞裔民安隊、美華總商會、美國香港總商會、美國中餐聯盟和美國亞裔中心聯合主辦。

活動從當天上午10時持續到下午4時，主舞台設在8大道交59街的路口。8大道從50街到60街路段當日全部封街闢為活動區，內設40多個攤位，現場有舞龍舞獅、創意燈籠DIY、中國毛筆字教學、民族戲曲舞蹈表演、中國武術表演等。主辦方還在現場向民眾派發了數千份月餅。

亞總會主席陳善莊在致辭先向大家致以中秋節的問候，感謝大家對亞總會的大力支持。他說祖籍國的興旺發達讓海外僑胞更有底氣，在美的500多萬華人要自立自強，才能更有作為，「不管風雨多大，我們愛我們的祖籍國，我們也愛我們的在籍國，兩國人民友誼長存。」

中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍攜僑務主任潘焱及領事榮頂共同參加這次活動，她在現場祝大家節日快樂。她說中秋節象徵豐收和團圓，包含濃濃的家國情懷，「中秋傳統文化習俗和內涵已經在美國社區得到了廣泛的傳播和認同，成為中美兩國人民相知相親的紐帶。」

布碌崙亞裔民安隊長柳寶枝說，舉辦中秋慶祝活動就是為了讓子孫能記住我們的文化傳承。他也向出席活動的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)和72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)表示感謝，感謝他們對日落公園華裔社區的守護。

州眾議員鄭永佳和市議員馬泰(Christopher Marte)出席活動並向活動組織方頒發了嘉獎令。州參議員陳學理和市議員莊文怡的代表也參加了這次活動。

活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)
活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)

活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)
活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)

由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動以「慶中秋 迎國慶」為主題，由多個華人社團聯合主辦，並在布碌崙8大道封街舉行，展現中秋節慶與社區凝聚力。

  • 現場設有40多個攤位，並有舞龍舞獅、創意燈籠DIY、毛筆字教學、民族戲曲舞蹈及中國武術表演，主辦方也派發了數千份月餅。

  • 當地民代、中國駐紐約總領館代表、警局與華社代表均有出席；致詞者強調文化傳承、社區守護，以及中美民間友誼長存。

布碌崙 中秋 亞裔

上一則

專搶項鍊歹徒 橫行日落公園街頭

下一則

法拉盛圖書館 兩周爆5次炸彈威脅 引發社區安全憂慮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 歌舞聯歡

布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 歌舞聯歡
美國華僑華人社團聯合會 文藝歌舞晚會慶中秋

美國華僑華人社團聯合會 文藝歌舞晚會慶中秋
費城僑學界慶祝中華人民共和國成立77週年升旗遊行儀式

費城僑學界慶祝中華人民共和國成立77週年升旗遊行儀式
亞凱迪亞中秋夜 千人齊聚賞月 做月餅度佳節

亞凱迪亞中秋夜 千人齊聚賞月 做月餅度佳節

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕