布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第16屆布碌崙中秋同樂日雨中封街舉行，吸引社區民眾參與，現場有傳統表演與攤位，中美官員及華社代表到場支持。

主題為「慶中秋 迎國慶」的第16屆中秋同樂日於4日於布碌崙 (布魯克林)8大道封街舉行。主辦單位安排了各種富有中華傳統文化特色的攤位以及豐富的文藝表演。雖然當天從中午開始下雨，但眾多居民依然興致不減。當地民代、中國駐紐約總領館代表、警局和南布碌崙多個華人社區的代表都出席了這次活動。

這次中秋同樂日活動由美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)攜手布碌崙亞裔民安隊、美華總商會、美國香港總商會、美國中餐聯盟和美國亞裔中心聯合主辦。

活動從當天上午10時持續到下午4時，主舞台設在8大道交59街的路口。8大道從50街到60街路段當日全部封街闢為活動區，內設40多個攤位，現場有舞龍舞獅、創意燈籠DIY、中國毛筆字教學、民族戲曲舞蹈表演、中國武術表演等。主辦方還在現場向民眾派發了數千份月餅。

亞總會主席陳善莊在致辭先向大家致以中秋節的問候，感謝大家對亞總會的大力支持。他說祖籍國的興旺發達讓海外僑胞更有底氣，在美的500多萬華人要自立自強，才能更有作為，「不管風雨多大，我們愛我們的祖籍國，我們也愛我們的在籍國，兩國人民友誼長存。」

中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍攜僑務主任潘焱及領事榮頂共同參加這次活動，她在現場祝大家節日快樂。她說中秋節象徵豐收和團圓，包含濃濃的家國情懷，「中秋傳統文化習俗和內涵已經在美國社區得到了廣泛的傳播和認同，成為中美兩國人民相知相親的紐帶。」

布碌崙亞裔民安隊長柳寶枝說，舉辦中秋慶祝活動就是為了讓子孫能記住我們的文化傳承。他也向出席活動的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)和72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)表示感謝，感謝他們對日落公園華裔社區的守護。

州眾議員鄭永佳和市議員馬泰(Christopher Marte)出席活動並向活動組織方頒發了嘉獎令。州參議員陳學理和市議員莊文怡的代表也參加了這次活動。

活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)

活動主辦方和嘉賓為民眾分發月餅。(記者胡聲橋╱攝影)

由亞總會主辦的第16屆中秋同樂日活動在8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)