成本高昂 紐約不關最小高中惹議

毗鄰曼哈頓華埠的莫瑞柏格創商業職業高中在讀人數僅約90人，每生教育經費支出卻高達全市均值兩倍。(圖片取自Murry Bergtraum High School for Business Careers官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約最小公立高中莫瑞柏格因招生驟減卻不被關閉，引發外界質疑教育經費分配失衡與「預算保底」政策是否過時。

毗鄰曼哈頓華埠的莫瑞柏格商業職業高中(Murry Bergtraum High School for Business Careers)，學生人數已由高峰期約3000人跌至如今的90人，成為紐約市 規模最小的傳統公立高中。儘管該校長年面對招生不足及成本高昂等問題，市教育局 仍表示暫無關閉計畫，引發外界對教育資源配置的質疑。

該校創立於1975年，曾是全美首所以商業職業教育為重點的高中。如今分配至每名學生的年度教育經費支出超過4萬6000元，接近全市平均的兩倍，能夠提供的課程及活動卻十分有限。目前，全校僅有一名數學教師，無法開齊畢業所需課程，部分學生須到其他學校修讀夜間課程；除與其他學校共用的體育隊外，校內也幾乎沒有課外活動。

莫瑞柏格所在校舍另有三所高中，其他學校分別提供42至52門課程，該校僅有23門。位於同一棟大樓地下層的另一所高中，學生背景與其相近，每生支出卻僅約1萬9000元，並設有副學士學位課程。

莫瑞柏格的困境也反映紐約市招生不足及小型學校數量增加的問題。目前全市共有33所高中學生不足150人，另有113所不足250人，數量約為25年前的八倍；但市府尚未公布處理招生不足學校的全市性改革方案。

PLACE NYC共同創辦人朱雅婷(Yiatin Chu)主張，市府應正視學生持續流失，終止學校招生減少後仍維持原有經費的「預算保底」政策，並合併部分招生不足的學校。她近日在X平台指出，全市K至12年級學生再減少約2萬2000人，總數已跌破79萬；幼稚園入學人數五年間下降7%，意味目前的小學招生缺口，未來可能進一步蔓延至初中及高中。

朱雅婷表示，「預算保底」已延續太久，不但不利於城市運作，也損害學生及家庭利益。她並質疑，在預計招生繼續下降之際，市府仍增加教育預算，並維持縮小學校原有撥款，將令每生支出持續上升。她支持重新調整公校預算規模、合併部分學校，並將資源投向家長仍有明顯需求的項目，包括天才班及特殊高中。