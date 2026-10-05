成本高昂 紐約不關最小高中惹議
紐約最小公立高中莫瑞柏格因招生驟減卻不被關閉，引發外界質疑教育經費分配失衡與「預算保底」政策是否過時。
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紐約最小公立高中莫瑞柏格因招生驟減卻不被關閉，引發外界質疑教育經費分配失衡與「預算保底」政策是否過時。
毗鄰曼哈頓華埠的莫瑞柏格商業職業高中(Murry Bergtraum High School for Business Careers)，學生人數已由高峰期約3000人跌至如今的90人，成為紐約市規模最小的傳統公立高中。儘管該校長年面對招生不足及成本高昂等問題，市教育局仍表示暫無關閉計畫，引發外界對教育資源配置的質疑。
該校創立於1975年，曾是全美首所以商業職業教育為重點的高中。如今分配至每名學生的年度教育經費支出超過4萬6000元，接近全市平均的兩倍，能夠提供的課程及活動卻十分有限。目前，全校僅有一名數學教師，無法開齊畢業所需課程，部分學生須到其他學校修讀夜間課程；除與其他學校共用的體育隊外，校內也幾乎沒有課外活動。
莫瑞柏格所在校舍另有三所高中，其他學校分別提供42至52門課程，該校僅有23門。位於同一棟大樓地下層的另一所高中，學生背景與其相近，每生支出卻僅約1萬9000元，並設有副學士學位課程。
莫瑞柏格的困境也反映紐約市招生不足及小型學校數量增加的問題。目前全市共有33所高中學生不足150人，另有113所不足250人，數量約為25年前的八倍；但市府尚未公布處理招生不足學校的全市性改革方案。
PLACE NYC共同創辦人朱雅婷(Yiatin Chu)主張，市府應正視學生持續流失，終止學校招生減少後仍維持原有經費的「預算保底」政策，並合併部分招生不足的學校。她近日在X平台指出，全市K至12年級學生再減少約2萬2000人，總數已跌破79萬；幼稚園入學人數五年間下降7%，意味目前的小學招生缺口，未來可能進一步蔓延至初中及高中。
朱雅婷表示，「預算保底」已延續太久，不但不利於城市運作，也損害學生及家庭利益。她並質疑，在預計招生繼續下降之際，市府仍增加教育預算，並維持縮小學校原有撥款，將令每生支出持續上升。她支持重新調整公校預算規模、合併部分學校，並將資源投向家長仍有明顯需求的項目，包括天才班及特殊高中。
該校學生數從高峰約3000人降至90人，卻仍維持高額固定成本；每生支出逾4萬6000元，但僅有23門課、1名數學教師，連畢業課程都難開齊。 內文顯示市教育局目前沒有公布關閉計畫，反映其對招生不足學校尚未形成全市性改革方案，也顯示這類小校的去留仍陷於政策遲疑。 PLACE NYC共同創辦人朱雅婷主張取消招生縮水後仍維持經費的預算保底，並合併招生不足學校，把資源轉向家長需求較高的天才班與特殊高中。
精華 FAQ
該校學生數從高峰約3000人降至90人，卻仍維持高額固定成本；每生支出逾4萬6000元，但僅有23門課、1名數學教師，連畢業課程都難開齊。
內文顯示市教育局目前沒有公布關閉計畫，反映其對招生不足學校尚未形成全市性改革方案，也顯示這類小校的去留仍陷於政策遲疑。
PLACE NYC共同創辦人朱雅婷主張取消招生縮水後仍維持經費的預算保底，並合併招生不足學校，把資源轉向家長需求較高的天才班與特殊高中。
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