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湘菜連鎖品牌「農耕記」 擬打造紐約旗艦店

記者范航瑜╱紐約報導
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湘菜連鎖品牌農耕記繼今年在法拉盛開設美國首店後，已簽下曼哈頓地獄廚房(Hell'...
湘菜連鎖品牌農耕記繼今年在法拉盛開設美國首店後，已簽下曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)西46街365號打造紐約市旗艦店。圖為農耕記法拉盛店。(取自農耕記紐約小紅書帳號)

AI摘要

文章摘要整理：

湘菜連鎖品牌農耕記繼法拉盛首店後，再租下曼哈頓地獄廚房三層店面打造紐約旗艦店，並計畫以本地化菜色吸引時報廣場與劇院區客群。

湘菜連鎖品牌農耕記繼今年初在法拉盛開設美國首店後，日前簽下曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)西46街365號、面積9900平方呎的三層店面，計畫打造紐約旗艦店，拓展鄰近時報廣場(Times Square)與劇院區的餐飲市場。

據「商業觀察家」(Commercial Observer)報導，代表租戶的商業地產公司Meridian Capital Group透露，該店面每月開價租金為5萬5000元，租約年限未公開。報導未披露實際成交租金或新店開幕日期。

代表業主的Lee & Associates NYC經紀人張美莉(Milly Cheung，音譯)表示，品牌計畫在招牌菜中融入本地風味，配合當地需求。「店址靠近時報廣場與劇院區，希望將地道中式風味帶給紐約及各地訪客。」

農耕記新店位於曼哈頓第八大道與第九大道之間的餐廳街(Restaurant Row)，所在物業為四層商住混合用途建築。農耕記將取代原址的壽司餐廳Sushi Seki，以三層空間承接旗艦店營運。Meridian Capital Group經紀人芬克(Kyle Fink)表示，餐廳街是曼哈頓餐飲競爭最激烈的地段之一，如此規模的三層店面難得釋出。他說，農耕記希望找到既能支撐旗艦店客流量，又能每晚接觸劇院區觀眾的地點。

近年中餐與新式茶飲品牌相繼進軍紐約，與本地餐廳爭奪客源。台灣品牌鼎泰豐2024年在曼哈頓開設東岸首店後，訂位與價格均成為話題；美食媒體The Infatuation曾建議，想預訂熱門時段，最好提前一個月安排。開店熱潮背後，海外合作與日常管理也考驗品牌經營。比如茶飲品牌茉莉奶白今年因中國總部與紐約合作方的商標授權、營運等糾紛鬧上法院，部分門店一度遮蓋原有招牌，改以「問號茶」的標誌營業。

紐約中餐版圖多年來持續變化，早期以粵菜最具代表性，之後川菜憑藉麻辣風味迅速擴張。餐飲媒體Eater曾引述Yelp資料指出，紐約被歸類為川菜館的餐廳，由2012年的46家增至2018年的98家，反映當時川菜熱潮。近年湘菜也逐漸受到關注，Eater早在2021年便指出，隨著法拉盛、東村及上西城陸續出現湘菜館，湖南風味在紐約的能見度也持續提高。

精華 FAQ

  • 新店位於曼哈頓地獄廚房西46街365號，坐落於第8大道與第9大道之間的餐廳街，鄰近時報廣場與劇院區，屬於餐飲競爭相當激烈的核心地段。

  • 農耕記承租的是約9900平方呎的三層店面，原址為壽司餐廳Sushi Seki。報導指出月租開價為5萬5000元，但實際成交租金與租約年限未公開。

  • 品牌希望把地道湘菜帶給紐約及外地旅客，並融入本地風味以迎合需求。此舉也反映中餐與湘菜在紐約持續升溫，與川菜、茶飲品牌一同爭奪市場。

曼哈頓 法拉盛 租金

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