專搶項鍊歹徒 橫行日落公園街頭
布碌崙日落公園接連發生兩宗項鍊搶案，一名騎單車男子先後搶走兩名女性共6000元項鍊，警方已公布照片追緝。
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布碌崙日落公園接連發生兩宗項鍊搶案，一名騎單車男子先後搶走兩名女性共6000元項鍊，警方已公布照片追緝。
布碌崙(布魯克林)日落公園近日出現一名專搶項鍊的劫匪。這名劫匪先後從兩名女性脖子上搶走項鍊，總價值6000元。警方3日公布了這名劫匪嫌疑人的照片，希望知情者和目擊者及時與警方聯繫，以便早日將嫌疑人捉拿歸案。警方並告誡民眾要多加防範。
這兩宗案件都發生在市警72分局的轄區內。警方報告顯示，9月10日(周四)上午11時18分左右，在57街交3大道附近，一名騎單車的身份不明男子從後方接近一名49歲女性，搶走受害者脖子上的兩條項鍊，並沿著3大道向西逃竄。事件中無人受傷，受害者被搶的項鍊價值約3000元。
9月25日(周五)晚10時25分，在6大道交44街附近，同一名男子接近一名23歲女性的受害者，搶走了其脖子上的兩條項鍊，隨後徒步逃離，去向不明。事件中無人受傷，受害者的項鍊價值約3000元。
根據警方公布的照片，這名嫌犯膚色較淺，留著大鬍子。最近一次出現時身穿棕色連帽夾克，頭戴黑色棒球帽，穿著藍色牛仔褲和黑色阿迪達斯運動鞋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
案件都發生在布碌崙日落公園、屬市警72分局轄區內，顯示當地近期出現同一名嫌犯連續作案的情況，警方已加強追查。 嫌犯先以騎單車或徒步方式接近女性，從後方或近距離搶走脖子上的項鍊；兩案各損失約3000元，合計約6000元。 警方指嫌犯膚色較淺、留大鬍子，最近穿棕色連帽夾克、黑帽、藍色牛仔褲及黑色阿迪達斯運動鞋；可致電(800)577-TIPS或上網、發訊息、用App通報。
精華 FAQ
案件都發生在布碌崙日落公園、屬市警72分局轄區內，顯示當地近期出現同一名嫌犯連續作案的情況，警方已加強追查。
嫌犯先以騎單車或徒步方式接近女性，從後方或近距離搶走脖子上的項鍊；兩案各損失約3000元，合計約6000元。
警方指嫌犯膚色較淺、留大鬍子，最近穿棕色連帽夾克、黑帽、藍色牛仔褲及黑色阿迪達斯運動鞋；可致電(800)577-TIPS或上網、發訊息、用App通報。
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