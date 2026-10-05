專搶項鍊歹徒 橫行日落公園街頭

日落公園出現一名專搶項鏈的歹徒，警方通緝。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園接連發生兩宗項鍊搶案，一名騎單車男子先後搶走兩名女性共6000元項鍊，警方已公布照片追緝。

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 近日出現一名專搶項鍊的劫匪。這名劫匪先後從兩名女性脖子上搶走項鍊，總價值6000元。警方3日公布了這名劫匪嫌疑人的照片，希望知情者和目擊者及時與警方聯繫，以便早日將嫌疑人捉拿歸案。警方並告誡民眾要多加防範。

這兩宗案件都發生在市警72分局的轄區內。警方報告顯示，9月10日(周四)上午11時18分左右，在57街交3大道附近，一名騎單車的身份不明男子從後方接近一名49歲女性，搶走受害者脖子上的兩條項鍊，並沿著3大道向西逃竄。事件中無人受傷，受害者被搶的項鍊價值約3000元。

9月25日(周五)晚10時25分，在6大道交44街附近，同一名男子接近一名23歲女性的受害者，搶走了其脖子上的兩條項鍊，隨後徒步逃離，去向不明。事件中無人受傷，受害者的項鍊價值約3000元。

根據警方公布的照片，這名嫌犯膚色較淺，留著大鬍子。最近一次出現時身穿棕色連帽夾克，頭戴黑色棒球帽，穿著藍色牛仔褲和黑色阿迪達斯運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

日落公園出現一名專搶項鏈的歹徒，警方呼籲知情民眾提供破案線索。(市警提供)