法拉盛圖書館 兩周爆5次炸彈威脅 引發社區安全憂慮

皇后區公共圖書館位於緬街的分館，近兩周內接連收到五次炸彈威脅，經盡管警方調查後均認定威脅缺乏可信性。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛圖書館近兩周接連收到5次炸彈威脅，雖均被警方認定不可信，仍造成多次疏散與服務中斷，並引發社區對安全的憂慮。

皇后區 公共圖書館(QPL)位於緬街(Main St.)的法拉盛 分館，近兩周內接連收到五次炸彈威脅。盡管警方調查後均認定威脅缺乏可信性，但頻繁報案已造成圖書館疏散及服務中斷，也引發社區安全憂慮。

據悉，炸彈威脅分別發生於9月19日、20日、21日、24日及10月1日。警方尚未披露威脅的具體內容及可能動機。

最近一次威脅發生於10月1日，圖書館隨即緊急疏散。當日下午約1時，保安人員告知到訪民眾分館暫停開放；警方在館外拉起封鎖線，禁止民眾進入，現場一度聚集不少不明情況的居民。一名當時正在館內、不願具名的民眾表示，這已是他一周內第二次因炸彈威脅從館內疏散。市警緊急勤務小組及反恐局人員其後抵達，進入圖書館全面搜索；警方未發現危險物品，在確認安全後，圖書館也恢復開放。

皇后區公共圖書館發言人表示，館方接獲威脅後立即通知警方並疏散民眾；警方完成全面檢查後，認定威脅並不可信。館方此前收到的數次類似威脅，最終也均被判定缺乏可信性。

市警表示，警方嚴肅處理每宗威脅，並會根據具體情況進行評估及調查，調派所需資源保障公共安全，但未進一步說明案件細節。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，接連發生的炸彈威脅在社區造成不必要的恐懼和焦慮，不僅中斷重要服務，也令每日服務居民的圖書館職員承受沉重壓力，「這些行為不可接受」。

她指出，法拉盛圖書館不只是借閱書籍的場所，也是社區公民及文化生活的中心；學生在此課後學習，長者參加健康活動，家庭帶孩子接觸閱讀，新移民則利用館內資源適應生活。「每次圖書館被迫關閉，整個社區都會受到影響」，黃敏儀說，市府應保障館員及使用者安全，並追究涉事者責任。