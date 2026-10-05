我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

法拉盛圖書館 兩周爆5次炸彈威脅 引發社區安全憂慮

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區公共圖書館位於緬街的分館，近兩周內接連收到五次炸彈威脅，經盡管警方調查後均...
皇后區公共圖書館位於緬街的分館，近兩周內接連收到五次炸彈威脅，經盡管警方調查後均認定威脅缺乏可信性。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛圖書館近兩周接連收到5次炸彈威脅，雖均被警方認定不可信，仍造成多次疏散與服務中斷，並引發社區對安全的憂慮。

皇后區公共圖書館(QPL)位於緬街(Main St.)的法拉盛分館，近兩周內接連收到五次炸彈威脅。盡管警方調查後均認定威脅缺乏可信性，但頻繁報案已造成圖書館疏散及服務中斷，也引發社區安全憂慮。

據悉，炸彈威脅分別發生於9月19日、20日、21日、24日及10月1日。警方尚未披露威脅的具體內容及可能動機。

最近一次威脅發生於10月1日，圖書館隨即緊急疏散。當日下午約1時，保安人員告知到訪民眾分館暫停開放；警方在館外拉起封鎖線，禁止民眾進入，現場一度聚集不少不明情況的居民。一名當時正在館內、不願具名的民眾表示，這已是他一周內第二次因炸彈威脅從館內疏散。市警緊急勤務小組及反恐局人員其後抵達，進入圖書館全面搜索；警方未發現危險物品，在確認安全後，圖書館也恢復開放。

皇后區公共圖書館發言人表示，館方接獲威脅後立即通知警方並疏散民眾；警方完成全面檢查後，認定威脅並不可信。館方此前收到的數次類似威脅，最終也均被判定缺乏可信性。

市警表示，警方嚴肅處理每宗威脅，並會根據具體情況進行評估及調查，調派所需資源保障公共安全，但未進一步說明案件細節。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，接連發生的炸彈威脅在社區造成不必要的恐懼和焦慮，不僅中斷重要服務，也令每日服務居民的圖書館職員承受沉重壓力，「這些行為不可接受」。

她指出，法拉盛圖書館不只是借閱書籍的場所，也是社區公民及文化生活的中心；學生在此課後學習，長者參加健康活動，家庭帶孩子接觸閱讀，新移民則利用館內資源適應生活。「每次圖書館被迫關閉，整個社區都會受到影響」，黃敏儀說，市府應保障館員及使用者安全，並追究涉事者責任。

精華 FAQ

  • 皇后區公共圖書館法拉盛分館在近兩周內共收到5次炸彈威脅，時間分別是9月19日、20日、21日、24日及10月1日，次數頻繁且已影響正常運作。

  • 警方每次都到場處理並進行搜索，但最後都未發現危險物品，相關威脅也被判定缺乏可信性。市警表示會依情況調派資源，保障公共安全。

  • 威脅導致圖書館多次緊急疏散與暫停開放，打亂學生、長者和家庭使用服務，也讓館員承受壓力。黃敏儀指出，圖書館是社區重要中心，應確保安全並追究責任。

法拉盛 皇后區

上一則

布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

下一則

湯森哈里斯高中12級生 可免費修讀皇后學院9學分課程
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

親巴示威 哥大生控遭鎖圖書館數小時 提集體訴訟

親巴示威 哥大生控遭鎖圖書館數小時 提集體訴訟
借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞
搶辦Hello Kitty圖書證 民眾甘願排1小時

搶辦Hello Kitty圖書證 民眾甘願排1小時
法拉盛圖書館副館長邱辛曄「見字如面」 集20多年華人移民記憶

法拉盛圖書館副館長邱辛曄「見字如面」 集20多年華人移民記憶

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕