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紐約公校安保堪憂 新學年繳獲6把槍

記者胡聲橋╱紐約報導
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布朗士區的Eximius College Prep Academy公立學校9月2...
布朗士區的Eximius College Prep Academy公立學校9月29日在校園內繳獲一把手槍。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市兩所公立學校在數小時內先後查獲未成年學生攜槍，工會稱新學期至今已繳獲6把槍，校園安全與安檢措施再受關注。

紐約市兩所公立學校近日在短短幾個小時內，先後發現並繳獲了兩把手槍。代表學校安保人員的工會稱，自新學期開學以來，紐約市公立學校已繳獲了6把槍。

9月29日的第一起事件發生在上午11時15分左右，地點是位於布朗士區的Eximius College Prep Academy。當時，一名學校安保人員得知，該校一名15歲少年被下達了逮捕令。安保人員找到這名學生後發現，這名學生攜帶了一把9毫米手槍和一個裝有20多發子彈的彈匣，警方隨即將其拘留。

幾個小時後，下午2時7分左右，警方接獲報警，稱布碌崙(布魯克林)法律與科技高中(Brooklyn High School for Law and Technology)一名17歲少年被發現攜帶手槍。這名學生也被警方拘留。由於他們是未成年人，警方尚未公布這兩名青少年的姓名。

這兩起事件也引發了人們對涉事學校安保措施的質疑。據了解，這兩所公校均未配備金屬探測器，導致學生可以隨意將槍械和刀具帶入學校。市教育局尚未就這兩起事件置評。

為了防範校園槍擊案，紐約州法律嚴禁任何人在校園內及校車上攜帶武器。紐約州允許學校教師和管理人員直接向法院申請極端風險保護令。一旦發現學生或相關人員有危及自身或公眾安全的暴力傾向，執法部門可暫時收繳其槍支。另一方面，紐約州正在大力提升校園基礎防衛硬件，包括按照無聲警報系統，全面推行「前門上鎖」計畫，校門口均配備攝像頭系統與警鈴。與此同時，紐約州正在推動「校園安全對抗暴力教育法」(SAVE Act)，要求全紐約州各學區每年必須提交全面的安全計畫。

精華 FAQ

  • 共有2所公立學校先後查獲手槍，兩起事件相隔僅數小時。先是布朗士的Eximius College Prep Academy，之後是布碌崙的Brooklyn High School for Law and Technology。

  • 第一名是15歲少年，身上帶有1把9毫米手槍和一個裝有20多發子彈的彈匣；第二名是17歲少年，亦被發現攜槍。兩人都已遭警方拘留，因未成年姓名未公布。

  • 因為兩所學校據稱都沒有配備金屬探測器，學生得以攜帶槍械和刀具進入校園。事件也讓外界再次檢視紐約州的校園安全政策與硬件防護是否足夠。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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