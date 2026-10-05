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皇后區連傳搶劫 市議員籲增派警力

記者戴慈慧╱紐約報導
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市議員黃友興24日指出，近期皇后區多地接連發生搶劫及珠寶掉包案件，呼籲市警立即向...
市議員黃友興24日指出，近期皇后區多地接連發生搶劫及珠寶掉包案件，呼籲市警立即向104、110及112分局增派警力。圖為黃友興去年9月在曼哈頓華埠出席活動。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區近期連傳搶劫、珠寶掉包與非法車聚事件，市議員黃友興要求警方加派104、110及112分局警力，強化巡邏與跨分局合作。

皇后區馬斯佩(Maspeth)近日發生一起長者遭搶案，一名年長男子遭騎乘輕型機車的嫌犯搶劫，頭部被擊打，隨後送醫。本地市議員黃友興(Phil Wong)表示，近期皇后區中村(Middle Village)、艾姆赫斯特(Elmhurst)及雷哥公園(Rego Park)等地接連發生搶劫及珠寶掉包案件，並呼籲市警立即向104、110及112分局增派警力。

根據黃友興辦公室提供的初步資訊，9月23日上午，馬斯佩一名年長男子遭騎乘輕型機車的嫌犯搶劫，對方疑似亮出武器，並擊打他的頭部。受害者隨後被送往醫院，詳細案情仍待警方調查。

黃友興表示，近期社區陸續發生搶劫案，部分案件涉及槍枝、機車及電動滑板車。警方也曾警告，另有犯罪集團專門鎖定長者，透過搭話、分散注意力等方式，趁機以假首飾掉包被害人的貴重珠寶。「你可以整天告訴民眾犯罪率正在下降，但我的選民看到的卻不是這樣。」黃友興表示，從長者遭搶、珠寶掉包，到近期再次發生的街頭非法聚集事件，居民對社區治安愈來愈擔憂。

此前不久，中村69街與Eliot Avenue路口發生一起非法車聚事件。約30輛越野機車、摩托車及其他車輛聚集，在路口原地繞圈、燒胎，揚起大量白煙，一度阻礙巴士及其他車輛通行。同一路口今年4月也曾發生大規模非法車聚，當時有上百輛汽車聚集，部分駕駛在路口甩尾，現場甚至有人點燃火圈。黃友興先前已提出法案，要求市警成立專責小組，追蹤及取締非法街頭車聚。

針對近期接連發生的治安事件，黃友興呼籲市警增加104、110及112分局的巡邏警員與刑警，針對案件頻傳的地點加強部署，並加強取締涉及犯罪的機車與電動滑板車。他指出，這些問題已跨越不同社區及警分局轄區，需要更密切的跨分局合作。

精華 FAQ

  • 9月23日上午，馬斯佩一名年年長男子遭騎乘輕型機車的嫌犯搶劫，對方疑似亮出武器並擊打其頭部。受害者之後被送往醫院，案件仍由警方進一步調查。

  • 除了搶劫案外，Middle Village、Elmhurst及Rego Park也傳出珠寶掉包案件，警方還警告有犯罪集團專門鎖定長者，以搭話和分散注意力方式偷換假首飾。

  • 黃友興呼籲市警立即向104、110及112分局增派巡邏警員與刑警，並針對案發熱點加強部署、取締涉案機車與電動滑板車，同時提升跨分局合作以回應治安惡化。

皇后區 黃友興

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