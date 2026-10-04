亞潮萌候選人論壇 聚焦教育、遊民所

現任州眾議會49選區的共和黨眾議員鄭永佳(Lester Chang，圖左)，以及現任州參議會17選區的共和黨參議員陳學理(Steve Chan，圖右)。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 亞潮盟候選人論壇集結多名州議員與挑戰者，圍繞保釋改革、遊民收容、住房與教育政策交鋒，民主、共和兩黨候選人均以治安與特殊高中議題爭取選民。

由亞潮盟(AWA)舉辦的候選人論壇近日於戴克高地舉辦，第47選區民主黨籍州眾議員寇頓 (William Colton)與獲共和黨提名的挑戰者里科托尼(John Ricottone)、第17選區共和黨籍州參議員陳學理(Steve Chan)與第49選區共和黨籍州眾議員鄭永佳(Lester Chang)同台。四人主要針對教育、遊民 所、保釋改革與住房議題提出主張。

寇頓與里克托尼均批評2019年保釋改革、反對小班制法，並主張保留特殊高中入學考試(SHSAT)，分歧主要在於修法程度。

保釋改革方面，寇頓表示，2019年保釋改革通過時他投下反對票，主因在於沒錢的人雖不該因付不起保釋金而為輕罪坐牢，但該法未處理累犯「出來、再犯」的核心問題。他主張再犯者應撤銷釋放，面對更嚴重後果，並擴大暴力犯罪罪名範圍。

里科托尼則主張全面廢除，表示無法接受嫌犯被捕後當天就獲釋，且再犯者犯罪層級恐將提高，必須從根源解決。

遊民所議題上，寇頓表示反對現行政策，認為不僅遊民多半不願入住，遊民所更成為開發商圖利的來源。里科托尼則表示，遊民所多收容有毒癮問題者，應強制先接受30天治療或戒毒，經評估後才能進入社區。

針對2024年通過的「正當理由驅逐法」(Good Cause Eviction)，里科托尼主張廢除，指租客可能一年半不付房租，屋主仍須繳房貸，應立法規定30天內出庭並執行驅逐。寇頓則主張限縮，認為現行制度嚴重偏向租客，房東須有足夠收入才能提供維修與服務，並要求法院加快審理，且令房東與租客雙方公平的制度才是關鍵。

教育方面，兩人都反對小班制。里科托尼主張廢除，認為會擠壓資優班(G&T)名額，學生可能被分到離家較遠學校，並導致學生外流至其他州。寇頓則批評法律缺乏過渡期與配套，表示他一直爭取讓資優班等豁免，並主張增建學校、擴充學位，依每名學生的需求設計計畫。

對於特殊高中，曾任教師的寇頓指出，他教過的資優班學生閱讀程度高出年級四年，應幫助學習落後的學生，而非拖累有才華的孩子，阻止廢除特高考，則須靠草根力量。里科托尼則主張在州層級立法保障，並指疫情後許多學生讀寫能力落後，令人憂心。

隨後，由於兩人的挑戰者均未出席，後續陳學理與鄭永佳便分別闡述自己對於保釋改革、特殊高中入學考試與州府禁用天然氣等議題的主張。

在保釋改革議題上，曾任警職27年的陳學理批評，市府宣稱犯罪下降是「胡說八道」，小商家與大型企業都飽受竊盜之苦。他指出，其他州雖也推動保釋改革，但保留法官裁量權，可羈押危險被告。他主張廢除保釋改革，並應以更有常識的法官取代激進派。

鄭永佳則表示，重大犯罪集中在少數人身上，雷克島1萬5000個牢房僅使用約6000個，應繼續使用，而非興建社區監獄。他也提及，曾連續三次提案以州法恢復警察的有限豁免權(qualified immunity)，但均遭民主黨主導的委員會擱置。

教育方面，陳學理表示，特殊高中培育出多位諾貝爾獎得主，特高考考驗的是長期累積的學習習慣。他提議立法讓八所特殊高中脫離紐約市教育局，改由州教育廳直接管轄。鄭永佳則說，他在當選前已投入捍衛特高考逾10年，目前州議會「美國民主社會主義者」(DSA)增加，認為即使改由州教育廳管轄也未必安全，需要額外的法定保障。

針對遊民所選址，陳學理指出，他上任後即提案，禁止在學校及大眾運輸站點500呎內設立單身男性收容所。他建議將大都會運輸署(MTA)閒置建物及雷克島空置牢房改作單人房住宅(SRO)，並批評市府每年安置一名遊民男性花費約8萬元，指「遊民問題已變成一門生意」。鄭永佳則認為收容所模式30年來成效不彰，主張將有成癮或精神問題的遊民移至遠離社區的治療設施，同時簡化住房券(voucher)申請流程，並將遊民所改建為永久可負擔住房。

當晚代表共和黨參選檢察總長的柯鈺潔(Saritha Komatireddy)與會，並同針對保釋改革、遊民收容、房東權益等提出政見。

該場候選人論壇由亞潮盟舉辦。(記者馬璿／攝影)

代表共和黨參選檢察總長的柯鈺潔(Saritha Komatireddy)亦出席當日的候選人論壇。(記者馬璿／攝影)

代表共和黨角逐州眾議會47選區的里科托尼(John Ricottone，圖左)以及現任眾議員寇頓(William Colton，圖右)。(記者馬璿／攝影)