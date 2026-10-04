我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

華人家長舉辦「紐約新星時裝秀」 60孩童展現自信

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)
華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)

AI摘要

文章摘要整理：

華人家長發起的紐約新星時裝秀在曼哈頓舉行，60名兒童與青少年登台展現才藝，主辦方希望藉此培養自信、促進家庭與社區交流。

由華人家長發起的「紐約新星時裝秀」(New York Rising Stars Runway Show)近日在曼哈頓中城舉行，吸引60名三歲至16歲兒童與青少年參與及逾百家長觀摩，其中不少為華裔孩子。主辦方希望透過走秀、歌唱及舞蹈等舞台體驗，鼓勵兒童突破害羞與膽怯，在多元文化環境中建立自信，也為華人家庭提供孩子展示才藝、彼此交流的平台。

活動由馮鈺晶發起並擔任製作人。她表示，舉辦活動的想法最初來自自己的女兒Anna。Anna過去較害羞敏感，但在接觸兒童走秀後，逐漸願意在人前自我表達，也更主動與他人交流，這也讓她開始思考，能否為更多孩子創造類似的機會。

她說，許多華人家庭十分重視孩子的學業及才藝培養，但孩子如何建立自信、學習公開表達，同樣是成長過程的重要一環。她也希望未來繼續舉辦相關活動，讓更多華裔及不同族裔兒童能夠站上舞台、展示自己，也透過共同參與促進家庭與社區之間的交流。

州參議員鄭永佳(Lester Chang)辦公室代表何政傑當天到場，並向馮鈺晶頒發表揚狀，肯定她為兒童及家庭創造交流和成長平台的努力。

華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)
華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)

精華 FAQ

  • 活動近日在曼哈頓中城舉行，吸引60名3歲至16歲的兒童與青少年參與，現場也有逾百名家長觀摩，其中不少參與者是華裔孩子。

  • 主辦方希望孩子透過走秀、歌唱與舞蹈等舞台體驗，突破害羞與膽怯，在多元文化環境中建立自信，並學習公開表達與與人互動。

  • 發起人馮鈺晶因女兒Anna從害羞到逐漸敢於表達的經驗而受到啟發，希望為更多孩子創造類似機會，未來也盼持續舉辦活動，促進家庭與社區交流。

華裔

上一則

向日葵教育學院「秋韻藝術嘉年華」 活動多元豐富

下一則

中國日巡遊匯演登場 結合龍獅文化
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚

啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚
華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱

華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱
勵馨年度募款晚會 幫助受家暴婦幼

勵馨年度募款晚會 幫助受家暴婦幼
芝華聯會「中美友誼日」 成功促進民間友誼與社區交流

芝華聯會「中美友誼日」 成功促進民間友誼與社區交流

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開