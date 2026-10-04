華人家長舉辦「紐約新星時裝秀」 60孩童展現自信

華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)

AI摘要 文章摘要整理： 華人家長發起的紐約新星時裝秀在曼哈頓舉行，60名兒童與青少年登台展現才藝，主辦方希望藉此培養自信、促進家庭與社區交流。

由華人家長發起的「紐約新星時裝秀」(New York Rising Stars Runway Show)近日在曼哈頓中城舉行，吸引60名三歲至16歲兒童與青少年參與及逾百家長觀摩，其中不少為華裔 孩子。主辦方希望透過走秀、歌唱及舞蹈等舞台體驗，鼓勵兒童突破害羞與膽怯，在多元文化環境中建立自信，也為華人家庭提供孩子展示才藝、彼此交流的平台。

活動由馮鈺晶發起並擔任製作人。她表示，舉辦活動的想法最初來自自己的女兒Anna。Anna過去較害羞敏感，但在接觸兒童走秀後，逐漸願意在人前自我表達，也更主動與他人交流，這也讓她開始思考，能否為更多孩子創造類似的機會。

她說，許多華人家庭十分重視孩子的學業及才藝培養，但孩子如何建立自信、學習公開表達，同樣是成長過程的重要一環。她也希望未來繼續舉辦相關活動，讓更多華裔及不同族裔兒童能夠站上舞台、展示自己，也透過共同參與促進家庭與社區之間的交流。

州參議員鄭永佳(Lester Chang)辦公室代表何政傑當天到場，並向馮鈺晶頒發表揚狀，肯定她為兒童及家庭創造交流和成長平台的努力。

華人家長辦兒童時裝秀，60名孩童登台展自信。(馮鈺晶提供)