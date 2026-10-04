中國日巡遊匯演登場 結合龍獅文化

向裕韜致詞表示，今年活動同時紀念中華人民共和國成立77周年及中美建交47周年。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第6屆中國日同樂慶中秋文化巡遊匯演結合第9屆美國國際龍獅文化藝術節登場，透過巡遊、舞龍舞獅與表演慶祝中秋，也紀念中美建交47周年。

第六屆「中國日同樂慶中秋 文化巡遊匯演」暨第九屆美國國際龍獅文化藝術節3日舉行，僑團、文化組織及社區人士參與，透過巡遊、舞龍舞獅及文藝表演慶祝中秋佳節，並紀念中美建交47周年。

活動由美國亞裔 文化交流總會主辦，總策畫陳愛金，曾憲威為顧問，大會主席為陳愛民、焦聖安。主辦方表示，希望透過活動推廣中華傳統文化，也為在美華人華僑提供交流展示的平台。

中國駐紐約總領館領事向裕韜、榮頂與會。向裕韜表示，今年活動同時紀念中華人民共和國成立77周年及中美建交47周年，對旅美僑胞具有特殊意義。中美關係的發展除政府互動外，也需民間往來，希望旅美僑胞繼續發揮橋梁作用，促進兩國人文交流及各領域合作。

向裕韜並提到，中方此前宣布未來五年邀請10萬名美國青少年赴中交流，華裔 青少年同樣可以參與，希望藉此增進兩國年輕世代之間的了解。

今年活動同時結合第九屆美國國際龍獅文化藝術節，現場安排舞龍、舞獅及多項文藝表演，透過傳統技藝、服飾及音樂展現中華文化特色。

第六屆「中國日同樂慶中秋文化巡遊匯演」暨第九屆美國國際龍獅文化藝術節3日在紐約舉行。(記者高雲兒╱攝影)

第六屆「中國日同樂慶中秋文化巡遊匯演」暨第九屆美國國際龍獅文化藝術節3日在紐約舉行。(記者高雲兒╱攝影)