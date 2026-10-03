出口下滑 台紡織業者來紐約拓商機

中華民國紡拓會於駐紐約經文處舉辦洽談會，邀五家台灣業者與在地買家交流。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣紡織業者在紐約與品牌買家洽談合作，面對出口下滑與供應鏈調整，業界強調以高品質、創新與客製化優勢開拓新訂單。

中華民國 紡織業拓展會日前在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦商機洽談會，邀五家台灣紡織業者展示產品，與在地品牌買家交流。面對出口下滑與全球供應鏈調整，業者表示，將透過特色布料、小眾市場及持續拜訪客戶爭取訂單，洽談成效仍須靠後續追蹤。

根據紡拓會公布的統計，今年8月台灣紡織成衣出口金額為5億900萬(美)元，較去年同期減少8.8%；前八個月累計出口39億700萬元，年減7.2%，顯示產業拓展海外市場面臨的壓力。

中華民國駐美投資貿易服務處主任孫良輔表示，台灣紡織業的競爭優勢在於機能性、高品質、創新研發、永續材料及快速客製化，尤其運動、戶外與機能性布料已是許多國際品牌的重要供應來源。他亦提到，美方買家愈來愈重視供應鏈穩定與韌性，期待台灣業者從供應商進一步成為品牌共同創新的夥伴。

亞太紡織代表許銘宏表示，主辦方事先提供品牌名單，讓業者能提前研究需求，現場迅速挑選合適布料。例如買家尋找不同季節的男裝Polo衫用料，即可針對需求展示產品。他認為，台灣可著重較難製作或具特殊性的布料，開發新品牌客戶。

談及關稅，許銘宏說，公司主要供應布料，依品牌指定送往泰國、印尼或印度等地的成衣廠，再由當地製成服裝出口美國，因此目前感受到的直接影響較有限。

楊氏企業負責人楊明憲表示，供應鏈轉移是漸進過程，基本款產品較容易先移往其他生產地，複雜產品則需更多時間。他指出，企業應按自身產品、客戶群及產業鏈位置調整。他首次參此洽談會，認為買賣雙方經過篩選，媒合更具針對性，也可利用赴紐約行程拜訪既有客戶。

崇躍實業代表黃崇信則說，面對中國大陸業者可大量生產的優勢，公司著重小眾市場，願意承接較小訂單；不過，現場交流難以立即判斷成果，往後數月的聯絡與拜訪才是關鍵。他表示，公司一年參加十多個展覽，持續接觸客戶，「你不做一定沒機會，做了才有機會」。

郁義實業業務代表紀執萱表示，市場變化不只涉及關稅，也包括不同國家的生產條件與分工調整；公司藉由美國市場經驗，與客戶交流需求及趨勢，共同尋找合作方向。