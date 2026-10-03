出口下滑 台紡織業者來紐約拓商機
台灣紡織業者在紐約與品牌買家洽談合作，面對出口下滑與供應鏈調整，業界強調以高品質、創新與客製化優勢開拓新訂單。
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台灣紡織業者在紐約與品牌買家洽談合作，面對出口下滑與供應鏈調整，業界強調以高品質、創新與客製化優勢開拓新訂單。
中華民國紡織業拓展會日前在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦商機洽談會，邀五家台灣紡織業者展示產品，與在地品牌買家交流。面對出口下滑與全球供應鏈調整，業者表示，將透過特色布料、小眾市場及持續拜訪客戶爭取訂單，洽談成效仍須靠後續追蹤。
根據紡拓會公布的統計，今年8月台灣紡織成衣出口金額為5億900萬(美)元，較去年同期減少8.8%；前八個月累計出口39億700萬元，年減7.2%，顯示產業拓展海外市場面臨的壓力。
中華民國駐美投資貿易服務處主任孫良輔表示，台灣紡織業的競爭優勢在於機能性、高品質、創新研發、永續材料及快速客製化，尤其運動、戶外與機能性布料已是許多國際品牌的重要供應來源。他亦提到，美方買家愈來愈重視供應鏈穩定與韌性，期待台灣業者從供應商進一步成為品牌共同創新的夥伴。
亞太紡織代表許銘宏表示，主辦方事先提供品牌名單，讓業者能提前研究需求，現場迅速挑選合適布料。例如買家尋找不同季節的男裝Polo衫用料，即可針對需求展示產品。他認為，台灣可著重較難製作或具特殊性的布料，開發新品牌客戶。
談及關稅，許銘宏說，公司主要供應布料，依品牌指定送往泰國、印尼或印度等地的成衣廠，再由當地製成服裝出口美國，因此目前感受到的直接影響較有限。
楊氏企業負責人楊明憲表示，供應鏈轉移是漸進過程，基本款產品較容易先移往其他生產地，複雜產品則需更多時間。他指出，企業應按自身產品、客戶群及產業鏈位置調整。他首次參此洽談會，認為買賣雙方經過篩選，媒合更具針對性，也可利用赴紐約行程拜訪既有客戶。
崇躍實業代表黃崇信則說，面對中國大陸業者可大量生產的優勢，公司著重小眾市場，願意承接較小訂單；不過，現場交流難以立即判斷成果，往後數月的聯絡與拜訪才是關鍵。他表示，公司一年參加十多個展覽，持續接觸客戶，「你不做一定沒機會，做了才有機會」。
郁義實業業務代表紀執萱表示，市場變化不只涉及關稅，也包括不同國家的生產條件與分工調整；公司藉由美國市場經驗，與客戶交流需求及趨勢，共同尋找合作方向。
因為出口表現走弱、海外市場壓力升高，業者希望透過赴紐約直接接觸在地品牌買家，展示產品、交流需求，並藉由後續拜訪與追蹤爭取實際訂單。 今年8月紡織成衣出口金額為5億900萬美元，年減8.8%；前8個月累計出口39億700萬元，年減7.2%，顯示在全球供應鏈調整下，產業拓展海外市場面臨明顯壓力。 業者多聚焦機能性、高品質與創新布料，鎖定小眾或較難製作的產品，並持續拜訪客戶、參加展會與追蹤洽談成果，靠長期經營來累積合作機會。
精華 FAQ
因為出口表現走弱、海外市場壓力升高，業者希望透過赴紐約直接接觸在地品牌買家，展示產品、交流需求，並藉由後續拜訪與追蹤爭取實際訂單。
今年8月紡織成衣出口金額為5億900萬美元，年減8.8%；前8個月累計出口39億700萬元，年減7.2%，顯示在全球供應鏈調整下，產業拓展海外市場面臨明顯壓力。
業者多聚焦機能性、高品質與創新布料，鎖定小眾或較難製作的產品，並持續拜訪客戶、參加展會與追蹤洽談成果，靠長期經營來累積合作機會。
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