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法拉盛圖書館副館長邱辛曄「見字如面」 集20多年華人移民記憶

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區公共圖書館法拉盛分館副館長邱辛曄近日舉行新書「見字如面」分享會。(記者鄭怡...
皇后區公共圖書館法拉盛分館副館長邱辛曄近日舉行新書「見字如面」分享會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛圖書館副館長邱辛曄推出《見字如面》，收錄多年來的散文雜文與移民見聞，回望華人文化記憶、個人經歷與寫作歷程。

皇后區公共圖書館法拉盛分館副館長邱辛曄近日舉行新書「見字如面」分享會，與讀者談及20多年寫作歷程、移民生活及華人文化記憶。上下兩冊的「見字如面」共收錄400餘篇文章，涵蓋近20年間的隨筆、散文與雜文，內容橫跨移民生活、文化觀察、親友往來、公共議題與個人經歷，也記錄不少紐約華人文化圈人物。

邱辛曄表示，「見字如面」原是傳統書信常用語，意指收到對方文字，如同與本人相見。用作書名也有兩層意思，一是文章本身代表作者，讀者從文字中即可認識其人。另一層則是書中許多文章過去已在報刊與讀者「見過面」，如今重新結集，也像一次久別重逢。

邱辛曄回憶，書中部分文字與「世界周刊」有深厚淵源。約2010年前後，他雖與時任「世界周刊」主編常誠容素未謀面，但因當時已在法拉盛圖書館工作多年，長期經手中文圖書採購，常誠容遂致電邀請他開設讀書專欄「十方沙龍」。另一方面，旅美文學家王鼎鈞在周刊撰寫的專欄準備「收山」，常亦再邀邱辛曄接棒，開設「思淵堂語」。兩個專欄前後持續十餘年，也成為此次結集成書、以及他的另一本書「書生之見」的重要來源，「一個寫作者若有固定發表的『園地』，才能持續寫下去，也會不斷產生新的題目，」他感念。

「見字如面」共分11卷，包括「用行舍藏」、「美玉於斯」、「胡馬北風」、「人生如寄」等，題材從讀書、寫作、文化與公共議題，一路延伸到移民、家庭及故人。邱辛曄表示，書中寫的不只是自己，也包括20多年來與他相遇的人與事，以及一代華人在異鄉留下的生活痕跡。

他也特別提到，這本書留下了一個「前人工智能時代」的印記。在後記中，他寫道，未來文字或許將逐漸進入人機合作年代，但這本書的「每一點思路，每一個漢字，都出於一個生物意義上的人。」

邱辛曄1980年代畢業於復旦大學中文系，曾任上海三聯書店編輯，後赴美留學，獲得碩士學位。分享會上，他也談到初到紐約時的一次工作選擇。當年他應徵餐館服務生時，老闆見他有資質潛力，反而提出讓他管理一處大型娛樂場所。

對當時「赤手空拳、一窮二白」的他而言，這份高薪工作頗具誘惑，但他與妻子商量後仍決定拒絕，但「當你把心沉下來，認真想一想，就不會做出與自己人格或秉性相反的決定。」最終，他從事美國公共圖書館服務，在法拉盛圖書館工作逾20年，並持續讀書與寫作。

精華 FAQ

  • 《見字如面》上下兩冊共收錄400餘篇文章，涵蓋近20年的隨筆、散文與雜文，主題包括移民生活、文化觀察、公共議題、親友往來及個人經歷。

  • 他認為這句傳統書信用語有兩層意義：一是文字可代表作者，讀者讀文如見其人；二是書中多篇文章曾在報刊發表，如今結集出版，像一次久別重逢。

  • 他在法拉盛圖書館工作逾20年，透過中文圖書採購與專欄寫作累積大量素材，並在《世界周刊》開設《十方沙龍》《思淵堂語》，成為本書的重要來源。

法拉盛 移民

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