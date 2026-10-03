商徐宏「不眠之夜」畫展 映照移民全球化退潮下的焦慮

商徐宏個展「不眠之夜」將於10月2日(周五)在曼哈頓華埠美華藝術協會456畫廊登場。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 商徐宏在曼哈頓華埠舉辦「不眠之夜」個展，以飛機、機場與閃電般白線，描繪全球化退潮下移民身分與旅行焦慮的變化。

飛機曾象徵遠行、自由與對未知世界的期待，但在華人 藝術家商徐宏筆下，機身與天空卻被一道道近似閃電的白色線條割裂。這些線條破壞了原有秩序，呈現移民 身分、旅行及當代生活中的不確定感。

商徐宏個展「不眠之夜」即日起在曼哈頓華埠美華藝術協會456畫廊登場。展覽以同名單頻有聲影像作品為核心，結合裝置、攝影、繪畫、聲音及空間介入，探索現實與夢境、移動與禁錮，以及參與和缺席之間不斷變化的邊界。展出作品採用數碼混合藝術，以丙烯顏料描繪的白色線條看似閃電，又像裂痕；它們穿過圖像，並延伸至展場的黑色牆面，使平面的作品與周圍空間連為一體。

商徐宏表示，閃電所代表的是一種破壞，以及破壞後產生的不確定性，藉此表達情緒與生存狀態的不穩定。畫面中的飛機、機場、通道及抽象輪廓雖與移動有關，卻未帶來完全的自由，反而被看不見的邊界及心理焦慮所阻隔。

1987年來到美國的商徐宏，親身經歷不同時代對跨國移動的想像。他回憶，自己抵美時正值全球化蓬勃發展，旅行更多承載喜悅、憧憬及興奮；但約十年前創作這組作品時，全球化浪潮已逐漸退卻，移民身分的不確定性加深，旅行也伴隨更多焦慮與緊張。

因此，飛機在作品中不再只是通往遠方的交通工具，也成為藝術家重新審視移民處境及全球化變化的媒介。閃電般的白線打破看似穩定的圖像，反映兩個時代截然不同的情緒。

商徐宏畢業於上海師範大學繪畫專業，其後取得天普大學泰勒藝術學院藝術碩士學位，現任南伊利諾大學卡本代爾分校藝術與設計學院主任及教授。他的作品融合抽象及觀念藝術，曾在上海美術館、巴爾的摩當代藝術館及多國藝術機構展出，並被洛杉磯郡立藝術博物館及特拉維夫藝術博物館收藏。

本次展覽將持續至10月23日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]。