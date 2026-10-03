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美國華僑華人社團聯合會 文藝歌舞晚會慶中秋

紐約訊
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美國華僑華人社團聯合會日前在法拉盛市政廳舉辦中秋文藝晚會。(主辦方提供)
美國華僑華人社團聯合會日前在法拉盛市政廳舉辦中秋文藝晚會。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

美國華僑華人社團聯合會在法拉盛市政廳舉辦中秋文藝晚會，以歌舞慶祝中秋與中國國慶，並邀請僑界及民選官員出席，現場同時頒獎表揚貢獻人士。

美國華僑華人社團聯合會日前在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦中秋文藝晚會，以歌舞等文藝演出慶祝中秋節及中國國慶，僑界人士及民選官員等出席。

活動由美國華僑華人社團聯合會主辦，紐約皇后畫院、美國廣西聯合總商會等協辦。中國駐紐約總領事館領僑處副主任李德、領事蔣冠宇，以及州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、前州眾議員楊愛倫等出席。李德表示，美國華僑華人社團聯合會多年來舉辦各類僑社活動，凝聚僑胞並推動社區交流。

當晚安排多項文藝演出，包括歌唱及舞蹈等節目。主辦方表示，希望透過節慶活動凝聚僑社，也讓不同世代的華人透過文藝演出延續文化傳統。美國華僑華人社團聯合會主席喬立華透過視頻致詞表示，海外華僑華人透過歌舞等形式慶祝中國國慶及中秋，希望藉由文化活動表達對祖籍國的情感，並促進美中民間交流。

活動期間，主辦方向多名長期參與及支持僑社活動的人士頒發獎項。其中，喬立華、常務副主席劉比華、副秘書長梁坤鈿、Tina Yuan及Lina Wang獲頒「傑出貢獻獎」；張解勝、張曉鵑、謝怡楨、王慧瑩、宋玉華及項莉莉等獲頒「積極貢獻獎」。

精華 FAQ

  • 活動由美國華僑華人社團聯合會主辦，地點在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)。主辦方也邀請多個僑團協辦，讓晚會成為凝聚社區的重要節慶活動。

  • 出席者包括中國駐紐約總領事館領僑處副主任李德、領事蔣冠宇，以及州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫等。活動強調團結僑社、傳承文化，也促進美中民間交流。

  • 主辦方頒發「傑出貢獻獎」與「積極貢獻獎」，表揚長期參與並支持僑社活動的人士，包括喬立華、劉比華等多名成員，以肯定他們對社區的投入與服務。

華人 中秋 眾議員

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