森林小丘長者中心 200人秋節同歡

長者中心成員在中秋活動中表演太極，身穿粉紅及白色服裝的參加者隨音樂整齊出招。(主辦單位提供)

AI摘要 文章摘要整理： 森林小丘長者中心舉辦中秋聯歡，近200名不同族裔長者參與，多語言表演與互動問答展現社區多元特色，也促進中華文化交流。

皇后家園(Queens Community House)旗下森林小丘長者中心(Forest Hills Older Adult Center, FHOAC)近日舉辦中秋 聯歡活動，吸引近200名不同族裔居民參加。現場安排太極、旗袍舞、尊巴舞、合唱及詩朗誦等節目，並以多種語言介紹中秋與月亮文化。

參加者除華裔 外，也包括來自亞洲其他地區、拉丁美洲及歐洲背景的居民。活動現場可聽見國語、英語、義大利語、越南 語、西班牙語及法語等多種語言，呈現森林小丘社區的多元族裔特色。

今年活動以「月亮」為主題，安排排舞「月中人」、小合唱「望月亮」及詩朗誦「銀色月亮」等節目。策畫人之一趙仁方也安排不同族裔長者，以各自熟悉的語言朗誦與月亮相關的詩句，並先以中文向觀眾說「中秋節快樂」，帶動現場氣氛。

活動期間也穿插多項有獎問答，內容涵蓋中秋文化及近期時事，讓台上表演與台下觀眾增加互動。

森林小丘長者中心主任席南科(Lyuda Sinenco)表示，森林小丘本身就是多族裔聚居社區，希望透過節慶活動，增加不同背景居民之間的交流。她與副主任芭柏沙(Yvonne Barbosa)近年持續支持中心華裔成員策畫農曆新年及中秋節活動，目前已舉辦六場大型節慶活動。

趙仁方、黃森美、陳國蘭與中心工作人員及義工為活動籌備一個多月。他們表示，在紐約舉辦華人傳統節慶活動，一方面希望讓華裔長者延續熟悉的文化與節日習慣，也希望讓其他族裔居民有更多機會接觸中華文化、增進彼此了解。

近200名不同族裔民眾參加森林小丘長者中心中秋聯歡活動。(主辦單位提供)

森林小丘長者中心中秋聯歡活動中，表演者身穿民族服飾登台演出「目瑙縱歌」，以歌舞為活動畫下句點。(主辦單位提供)