上海同鄉會賀中秋 風華共賞

美國上海同鄉會近日舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，主題為「月滿中秋·情聚上海·風華共賞」，以21項文藝節目、上海美食及傳統文化體驗，向紐約以及新澤西民眾介紹海派文化。（上海同鄉會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國上海同鄉會舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，以表演、美食與傳統體驗向紐約及新澤西民眾介紹海派文化，並獲地方議員褒獎肯定。

美國上海同鄉會近日舉辦首屆「上海風華」中秋 文化慶典，主題為「月滿中秋·情聚上海·風華共賞」，以21項文藝節目、上海美食及傳統文化體驗，向紐約以及新澤西 民眾介紹海派文化。

同鄉會會長沈珺介紹，同鄉會成立於2012年，是立足紐約、服務社區的非營利組織，多年來持續舉辦法律、健康、文化及商務講座，為華人社區提供資訊與資源，協助新移民融入美國社會。她表示，舉辦「上海風華」，希望將上海的文化、藝術、美食、老字號及海派生活方式帶到民眾身邊，也透過雙向交流，讓更多美國民眾認識上海與中華文化，並幫助海外華人了解美國社會。

演出由同鄉會腰鼓隊表演「大地飛歌」揭開序幕，節目涵蓋旗袍展示、舞蹈、聲樂、二胡、大提琴、口琴、葫蘆絲及芭蕾等形式。「上海謠」、「上海 上海」、「夜上海」及「上海灘」等歌曲，帶出不同年代的上海印象；「青花瓷」、「月光下的鳳尾竹」及「天鵝」等節目，則呈現不同風格的音樂與舞蹈。從上海歌曲到傳統樂器及西方芭蕾，21項演出展現了多元的舞台內容。

場邊另設水墨書畫、剪紙、漆扇製作及品茶體驗。南翔小籠包和大白兔奶糖也設置展位，吸引民眾駐足。

開幕式上，新澤西州參議員Britnee N. Timberlake辦公室代表向同鄉會及沈珺頒發褒獎狀，肯定其社區服務及文化交流工作。紐約市議員黃友興(Phil Wong)辦公室代表則向同鄉會成員頒發褒獎狀，表彰他們參與公益及支持社團發展。

沈珺也向推廣文化的藝術家、文化傳承人及華裔青年頒發褒獎狀。表揚對象包括張淙、劉千慈、沈靜如、沈孝珍，以及長期以影像記錄社區文化的嚴歌視覺TV、華裔第二代Amelia Lin和Silas Lin。