我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

上海同鄉會賀中秋 風華共賞

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國上海同鄉會近日舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，主題為「月滿中秋·情聚上海·...
美國上海同鄉會近日舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，主題為「月滿中秋·情聚上海·風華共賞」，以21項文藝節目、上海美食及傳統文化體驗，向紐約以及新澤西民眾介紹海派文化。（上海同鄉會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國上海同鄉會舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，以表演、美食與傳統體驗向紐約及新澤西民眾介紹海派文化，並獲地方議員褒獎肯定。

美國上海同鄉會近日舉辦首屆「上海風華」中秋文化慶典，主題為「月滿中秋·情聚上海·風華共賞」，以21項文藝節目、上海美食及傳統文化體驗，向紐約以及新澤西民眾介紹海派文化。

同鄉會會長沈珺介紹，同鄉會成立於2012年，是立足紐約、服務社區的非營利組織，多年來持續舉辦法律、健康、文化及商務講座，為華人社區提供資訊與資源，協助新移民融入美國社會。她表示，舉辦「上海風華」，希望將上海的文化、藝術、美食、老字號及海派生活方式帶到民眾身邊，也透過雙向交流，讓更多美國民眾認識上海與中華文化，並幫助海外華人了解美國社會。

演出由同鄉會腰鼓隊表演「大地飛歌」揭開序幕，節目涵蓋旗袍展示、舞蹈、聲樂、二胡、大提琴、口琴、葫蘆絲及芭蕾等形式。「上海謠」、「上海 上海」、「夜上海」及「上海灘」等歌曲，帶出不同年代的上海印象；「青花瓷」、「月光下的鳳尾竹」及「天鵝」等節目，則呈現不同風格的音樂與舞蹈。從上海歌曲到傳統樂器及西方芭蕾，21項演出展現了多元的舞台內容。

場邊另設水墨書畫、剪紙、漆扇製作及品茶體驗。南翔小籠包和大白兔奶糖也設置展位，吸引民眾駐足。

開幕式上，新澤西州參議員Britnee N. Timberlake辦公室代表向同鄉會及沈珺頒發褒獎狀，肯定其社區服務及文化交流工作。紐約市議員黃友興(Phil Wong)辦公室代表則向同鄉會成員頒發褒獎狀，表彰他們參與公益及支持社團發展。

沈珺也向推廣文化的藝術家、文化傳承人及華裔青年頒發褒獎狀。表揚對象包括張淙、劉千慈、沈靜如、沈孝珍，以及長期以影像記錄社區文化的嚴歌視覺TV、華裔第二代Amelia Lin和Silas Lin。

精華 FAQ

  • 同鄉會希望把上海的文化、藝術、美食、老字號與海派生活方式帶到社區，也透過雙向交流，讓更多美國民眾認識上海與中華文化，並幫助海外華人了解美國社會。

  • 活動以腰鼓隊表演「大地飛歌」開場，並安排旗袍展示、舞蹈、聲樂、二胡、大提琴、口琴、葫蘆絲及芭蕾等21項節目，呈現上海歌曲與多元舞台風格。

  • 場邊設有水墨書畫、剪紙、漆扇製作與品茶體驗，也有南翔小籠包和大白兔奶糖展位；開幕式上，紐約與新澤西地方議員辦公室向同鄉會及成員頒發褒獎狀，表彰社區服務與文化交流。

新澤西 中秋

上一則

BaoBoom 生煎饅頭 一口上海，一門百年手藝

下一則

出口下滑 台紡織業者來紐約拓商機
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全美浙江總商會十城聯動慶中秋

全美浙江總商會十城聯動慶中秋
美國上海聯誼會慶中秋、迎國慶 凝聚旅美鄉親情誼

美國上海聯誼會慶中秋、迎國慶 凝聚旅美鄉親情誼
芝加哥兩會慶中國成立77周年、美國建國250周年

芝加哥兩會慶中國成立77周年、美國建國250周年
湖北同鄉會理事換屆 李青接會長

湖北同鄉會理事換屆 李青接會長

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味