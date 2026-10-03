僑界迎雙十國慶 華埠升旗、遊行10日登場

紐約僑界敲定雙十國慶安排，並舉行雙十台灣遊授旗儀式。(中華公所提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華埠僑界為慶祝中華民國115年雙十國慶，確認10月10日升旗、獻花、慶祝大會與遊行等流程，並安排餐會、文藝匯演及懸掛國旗。

為慶祝中華民國 115年雙十國慶，來自紐約華埠、法拉盛 及新澤西州 的僑界代表日前在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉行第二次籌備會議，進一步敲定10月10日當天升旗、獻花、慶祝大會、國慶遊行及聯歡餐會等系列活動安排。中華公所今年另將舉辦六場雙十國慶文藝匯演。

第二次籌備會議近日在中華公所舉行。籌委會此前已於8月召開首次籌備會議，初步敲定主要活動時間，此次則進一步確認餐會地點及相關執行細節。

根據安排，10月10日(周六)下午1時30分，首先在華埠勿街(Mott St.)中華公所門前舉行升旗儀式，隨後前往哥倫布公園(Columbus Park)，向孫中山銅像獻花致敬。下午2時，雙十國慶慶祝大會將在中華公所中山紀念大禮堂舉行。美國國歌由紐約華裔美國退伍軍人會主席黃建中領唱，中華民國國歌則由僑務顧問田麗美領唱。

國慶大遊行將於下午4時30分開始，由勿街中華公所前出發，路線大致沿用往年安排，途經堅尼路(Canal St.)、且林士果(Chatham Square)、窩扶街(Worth St.)及茂比利街(Mulberry St.)等華埠主要街道。籌委會將邀請金龍隊、醒獅隊及各僑團組隊參與，並安排隊伍次序及不同尺寸旗幟等。

中華公所主席、雙十國慶籌備委員會主任委員伍銳賢此前表示，今年10月10日適逢周六，因此遊行可較平日提早至下午4時30分開始，有利更多僑團及民眾參與。

遊行結束後，當晚6時將分別在華埠東來大酒家及喜運來大酒樓舉行國慶聯歡餐會，邀請各界嘉賓及僑胞參與。此外，中華公所今年將舉辦六場雙十國慶文藝匯演。籌委會並決定自10月8日晚起在華埠各街道懸掛中華民國國旗，為國慶營造氣氛。

會議期間，伍銳賢亦主持授旗儀式，將中華公所會旗授予今年率團前往台灣參加雙十國慶活動的代表團領隊，由其代表中華公所出席台北相關慶祝活動。