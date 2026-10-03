水費突增、垃圾桶遭竊…黃友興邀市府解決居民生活困擾

紐約市議員黃友興(Phil Wong)與里奇伍德業主及公民協會1日晚間舉辦年度「市府機構交流之夜」。(黃友興辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 黃友興與社區合辦市府機構交流之夜，邀樓宇局、財政局及清潔局到場，協助居民處理水費、稅務、違規罰單與垃圾桶等生活問題。

水表更換後帳單突然增加、垃圾桶買了卻遲遲未送到、收到樓宇違規罰單 不知道如何處理，都是居民生活中可能遇到的困擾。紐約市 議員黃友興 (Phil Wong)與里奇伍德業主及公民協會近日舉辦年度「市府機構交流之夜」，邀請市府部門到社區提供諮詢，約50多名居民參與。

活動於里奇伍德長老教會(Ridgewood Presbyterian Church)舉行。黃友興表示，當晚實際到場的部門為市樓宇局(DOB)、財政局(DOF)及清潔局(DSNY)，居民可直接向相關人員提問。對於現場無法解決的個案，則另約時間，安排居民與部門人員進一步討論。

當晚較多人反映水費問題，有居民表示，更換水表後，帳單金額明顯增加，與過去長期繳納的費用相差甚遠，因此希望了解原因。黃友興表示，辦公室也受理水費帳單相關求助，協助居民查詢及處理爭議。

財政方面，居民關心地稅負擔，以及是否符合相關減免資格。黃友興表示，辦公室可協助居民了解STAR及Enhanced STAR等房屋稅優惠，並提供申請方面的協助。樓宇局則回應房屋違規、罰單及後續處理等問題。

垃圾桶也是居民詢問的重點。有居民購買垃圾桶後尚未收到，也有人詢問垃圾桶數量不足或遭竊後應如何處理，清潔局人員在場提供諮詢。

據現場觀察，約50名參與者中，華人約有四五人。他認為，里奇伍德有不少華人居民，但活動參與仍有提升空間，需要持續走訪、宣傳，讓更多華人知道有哪些服務可以使用。

他表示，未來將繼續舉辦類似活動，居民平日也可到其辦公室尋求協助。他鼓勵民眾訂閱辦公室每周發布的電子通訊，掌握市府部門諮詢及社區活動資訊，遇到問題時主動反映。

紐約市議員黃友興(Phil Wong)與里奇伍德業主及公民協會1日晚間舉辦年度「市府機構交流之夜」。(黃友興辦公室提供)