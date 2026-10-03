紐約中國書法國際大展 筆墨觀心匯通萬象 世報文化藝廊開幕

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展2日下午在世界日報大廈文化藝廊開幕。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第三屆紐約中國書法國際大展在紐約開幕，聯同法拉盛圖書館展出約180幅作品，並舉辦研討會與跨界演藝活動，從藝術、教育與科技面向推廣書法。

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展2日下午在世界日報 大廈文化藝廊開幕，匯集來自紐約本地以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡 等地的書法作品。展覽同時在法拉盛 圖書館設分展場，兩個展場合計展出約180幅作品，並搭配書學研討會及跨界演藝活動，從藝術、教育及學術等不同面向推廣中國書法。

法拉盛圖書館副館長邱辛曄致詞表示，中國書法承載中華文明數千年的文化積澱，也以獨特的線條與筆墨跨越語言和地域，成為世界認識中華文化的重要窗口。此次大展匯聚不同地區和文化背景的作品，也讓民眾在紐約這座多元文化交會的城市，再次感受到中國書法「跨越國界、溝通心靈」的魅力。

邱辛曄並表示，此次活動獲多位民選官員致賀，肯定主辦方多年來推動中國書法及文化交流的工作。他也感謝北美中國書法家協會及參與籌備的理事和工作人員投入心力，使系列活動順利舉行。

除展覽外，系列活動還包括3日在哥倫比亞大學教育學院舉行的「傳承經典・走進當代」書學研討會，共徵集29篇論文，內容涉及海外書法教育、書法療癒、正念，以及書法在當代社會中的應用等議題。

4日下午1時至3時，法拉盛圖書館劇場則將舉行「書法之美」演藝活動，結合音樂、歌唱與舞蹈呈現書法藝術，部分節目並加入人工智慧元素，包括由創作者撰寫歌詞、利用AI譜曲，再由真人歌唱家演唱，以跨界形式探索書法與當代科技及表演藝術的結合。

開幕式上，邱辛曄、北美中國書法家協會會長沈新德、藝術顧問俞爾科、理事長屠新時、理事虞文輝等共同剪綵。

主展自2日至5日，每日上午10時至下午5時在世界日報大廈文化藝廊展出，地址為白石鎮20大道141-07號；法拉盛圖書館分展場則展至本月30日。

展覽匯集來自紐約本地以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡等地的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)

展覽匯集來自紐約本地以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡等地的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展2日下午在世界日報大廈文化藝廊開幕。(記者高雲兒╱攝影)

展覽匯集來自紐約本地以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡等地的書法作品。(記者高雲兒╱攝影)