紐約亞美地產協會年會 300人齊聚

紐約亞美地產協會舉行年度晚宴。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約亞美地產協會舉行年度晚宴，約300名業界人士出席，新任會長陳Chelsea表示將在服務會員之外，進一步擴大社區教育、公共服務與專業持續教育。

紐約亞美地產協會(New York Asian American Real Estate Association，NYAAREA)近日舉行年度晚宴，約300名地產經紀、貸款 業者、律師、開發商及其他房地產相關從業者出席。協會新任會長陳Chelsea表示，隨著協會邁入第二個十年，未來除持續服務地產業界，也希望進一步加強社區教育及公共服務。州眾議員 鄭永佳、金兌錫(Ron Kim)、長島 納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)代表等與會，並向協會頒發表彰。

陳Chelsea表示，協會會員涵蓋地產經紀、貸款業者、律師、開發商等不同房地產專業人士。作為非營利組織，協會除提供業界交流平台，也希望透過講座及社區服務，協助居民了解住房、法律權益及房地產相關資訊。未來一年，協會將增加更多面向公眾的社區服務，計畫與不同非營利及社區組織合作，舉辦可負擔住房、房東與租客法律權益等實用講座，也將關注房產傳承、信託及遺產安排等華人家庭日益關心的議題。

陳Chelsea說，對於會員，協會亦計畫擴大房地產執照相關的持續教育(Continuing Education，CE)課程，希望協會未來不只是地產專業人士建立人脈的平台，也能成為會員及社區取得資訊、資源與教育機會的管道，並讓資深從業者協助下一代地產專業人士成長。

根據協會資料，協會的成立宗旨包括為亞裔地產從業者提供交流平台，協助會員與亞太地區買家及投資者建立聯繫，並透過房地產法規、產業趨勢講座及持續教育課程，提升從業人員專業水平。