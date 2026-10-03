公眾審查縮至90天 全市12區加速建設可負擔住房

市議員黃友興表示，可負擔住房快速審批新制涉及地方土地使用程序，但市規畫局直到名單公布前一天才聯絡其辦公室，質疑社區與民選代表缺乏事前參與。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 市府公布12個社區分區納入可負擔住房快速通道，未來符合MIH的改區案審查期將縮至90天，以加速住房供應並分散各區承擔。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)及市規畫局局長謝爾曼(Sideya Sherman)近日公布「可負擔住房快速通道」(Affordable Housing Fast Track)適用的12個社區分區，涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、貝賽(Bayside)及貝瑞吉(Bay Ridge)等地。自2027年1月1日(周五)起，這些分區符合資格的區畫變更案，公眾審查將縮短至90天，比傳統程序少約四個月，盼加快可負擔住房建設。

名單包括皇后區 第四分區的可樂娜(Corona)與艾姆赫斯特、第11分區的貝賽，以及布碌崙 (布魯克林)第十分區的灣嶺與戴克高地(Dyker Heights)。12個分區分布於皇后區五個、布碌崙三個，曼哈頓及史泰登島各兩個。

這12個分區占全市59個社區分區約五分之一，但過去五年全市新增6萬3870套可負擔住房，它們合計僅增加883套。

這些社區可負擔住房新增量偏低，原因並不相同。貝賽、戴克高地及史泰登島部分地區，以低密度獨棟或小型住宅為主，較少大型改區及住宅開發；上東城、上西城等成熟社區則面臨土地昂貴、開發成本高及歷史街區限制等因素。艾姆赫斯特、可樂娜雖人口密集、租客眾多，但許多住房屬私人市場，未必受到長期收入及租金限制。

曼達尼表示，住房危機不能只靠同一批社區承擔建設，「每個社區都必須參與。」

快速通道源自選民2025年11月通過的市憲章修訂，須依「強制包容性住房」(MIH)規定提供可負擔單位的區畫變更申請。社區委員會及區長將同步進行60天諮詢審查，再由市規畫委員會在30天內審查及作最終表決，取代傳統程序中後續送交市議會的環節。

市規畫局將於12月3日(周四)舉行線上公眾說明會，介紹快速通道並回答居民問題，報名連結及互動地圖可透過該局網站查閱：bit.ly/3U2HKen。

多華人群聚的布碌崙戴克高地被列在放寬土地規定、增建住宅的入選名單社區內。(記者馬璿／攝影)

12個分區分布於皇后區五個、布碌崙三個，曼哈頓及史泰登島各兩個。圖中的曼哈頓上西區也是本次加入「可負擔住房快速通道」的其中一個社區。(記者范航瑜╱攝影)

入列社區多位於布碌崙與皇后區，包括華人聚居的戴克高地、可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)。(取自市規畫局)