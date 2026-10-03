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紐約外送員逾半曾受傷 4成有嚴重心理困擾

記者曹馨元／紐約報導
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報告指，外賣平台的演算法及懲罰機制，對全市約7萬名外賣員造成嚴重身心負擔。(記者...
報告指，外賣平台的演算法及懲罰機制，對全市約7萬名外賣員造成嚴重身心負擔。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

CUNY與勞工團體報告指出，紐約外賣平台的演算法與停用懲罰加劇外賣員受傷、焦慮與貧困，市府也將推動更嚴格的帳戶保護規範。

紐約市立大學公共衛生學院(CUNY School of Public Health)與勞工正義計畫(Workers Justice Project)聯合發布的報告顯示，外賣平台的演算法及懲罰機制，正對全市約7萬名外賣員造成嚴重身心負擔，也可能促使騎士冒險趕路，威脅道路安全。

研究團隊今年3月至5月訪問561名外賣員，其中超過一半表示曾在工作期間受傷，為全美快遞及外賣員平均水平的五倍；另有40%受訪者符合受「嚴重心理困擾」的判定標準。

報告指出，平台利用演算法要求外賣員盡快完成訂單，送餐過慢不僅影響收入，也可能導致帳戶被停用，使其無法繼續接單，長期增加焦慮及抑鬱風險。調查中，52%受訪者擔心，若配送速度不夠快，帳戶便可能遭停用；在各項需求中，防止無理停用帳戶的重要性更超過增加工時、防範犯罪及提高薪資透明度。

報告共同作者、市大教授胡塞因(Mustafa Hussein)表示，演算法控制著外賣工作的主要環節，一旦員工未達平台要求，企業便可利用停用帳戶作為懲罰工具；這種威脅會影響外賣員的心理健康、受傷率及冒險行為，也牽涉行人及其他騎士的安全。

外賣平台DoorDash表示，僅在外賣員嚴重或重複違反政策時停用帳戶，員工亦可申訴；Uber則稱，停用通常涉及身分造假、共用帳戶或不安全行為，所有申訴均由真人審核。Grubhub亦表示，不會鼓勵騎士高速駕駛。

報告也顯示，即使最低報酬制度已經實施，紐約外賣員的經濟處境仍然困難。受訪者包含小費在內的平均時薪約23元，略高於市府目前規定的22.13元最低報酬；但逾三分之二受訪者所屬家庭的收入仍低於聯邦貧困線。

市府官員表示，報告所指出的帳戶停用問題，與市府掌握的數據及外賣員反映的情況一致。

紐約市保障外賣員免遭無理停用帳戶的「正當理由」法，將於2027年1月17日生效。平台屆時只有在具備正當理由或真實的經濟原因時，才能停用帳戶，並須至少提前14日通知；市消費者和勞工保護局正制定執行細則。

精華 FAQ

  • 受訪的561名外賣員中，超過一半曾在工作期間受傷，約有40%符合嚴重心理困擾標準，反映身體與心理壓力都相當高。

  • 平台要求快速完成訂單，若送餐過慢不只影響收入，還可能被停用帳戶；這使外賣員更傾向冒險趕路，也提高道路安全風險。

  • 受訪者平均時薪約23元，雖略高於22.13元最低報酬，但多數家庭仍低於貧困線；2027年1月17日將上路正當理由法，限制無理停權。

心理健康 紐約市 外送員

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