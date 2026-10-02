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「福爾摩沙杯」籃賽將登場 串聯青年與社區

記者戴慈慧╱紐約報導
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首屆「Formosa Cup紐約福爾摩沙杯籃球賽」將於17日至18日舉行，分為競...
首屆「Formosa Cup紐約福爾摩沙杯籃球賽」將於17日至18日舉行，分為競技組、男女混合趣味組及42歲以上壯年組，每組限六隊參賽。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將在曼哈頓登場，設3組別、共18隊，透過籃球連結大紐約地區台灣青年、留學生與社區民眾。

首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將於17至18日在曼哈頓柏魯克學院(Baruch College)舉行，賽事分為競技、男女混合趣味及42歲以上壯年三個組別，希望透過籃球串聯大紐約地區的留學生、青年及社區民眾。主辦單位1日在紐約華僑文教服務中心舉行記者會，宣布賽事即日起開放組隊報名。

活動由大紐約地區台灣同學會聯合會(FTSANY，簡稱紐約學聯)與紐約台灣青商會共同主辦，「世界日報」協辦。主辦方表示，籌辦首屆福爾摩沙杯，希望讓原本分散在不同學校、工作領域及年齡層的台灣青年和社區民眾，有機會透過運動認識彼此，也讓籃球成為不同世代交流的平台。

本屆賽事共設三個組別，其中A組為競技組，提供較具比賽經驗的球員切磋；B組為男女混合趣味組，希望降低參賽門檻，讓不同程度的籃球愛好者都能加入；C組則為42歲以上壯年組，讓較年長的球友也能組隊參賽。每組限六支隊伍，共計18隊。

主辦方表示，設計三種不同組別，是希望比賽不只屬於年輕球員或競技選手，也能讓平時喜歡打球、但較少參與正式賽事的社區民眾加入。比賽採五對五形式，各隊報名後可獲得10套雙面籃球球衣及球褲；各組前三名則將獲頒獎金、獎盃或獎牌。

1日記者會上，紐約學聯會長蔡念蓁及台灣青商會代表戴士鈞介紹賽事規畫，多名僑界及社區代表也到場支持，包括紐約僑教中心副主任廖淑惠、「世界日報」總經理黎冠中、紐約台灣會館理事長蘇春槐，以及Corcoran地產黃江美瑩等。

賽事將於17日下午2時30分至晚間8時，以及18日上午11時至下午6時，報名截止日為10日(周六)。有意參賽者可透過主辦單位社群平台查詢相關辦法。

首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將於10月17、18日在柏魯...
首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將於10月17、18日在柏魯克學院舉行，主辦及社區代表1日在紐約文教中心舉行記者會。（記者戴慈慧╱攝影）

精華 FAQ

  • 首屆賽事將於17至18日在曼哈頓柏魯克學院舉行，主辦方已開放報名。活動安排在周末進行，方便不同身分的球友與社區民眾參與。

  • 賽事分為競技組、男女混合趣味組與42歲以上壯年組，讓不同程度與年齡層都能參加。主辦方希望降低門檻，促進青年、留學生與社區交流。

  • 比賽採5對5形式，各隊報名後可獲得10套雙面球衣與球褲；每組前三名將獲獎金、獎盃或獎牌。報名截止日為10日，名額共18隊。

留學生 世界日報 曼哈頓

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