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遭停發糧食券民眾 市府即起協助重申

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日宣布展開全市外展行動，協助因聯邦擴...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日宣布展開全市外展行動，協助因聯邦擴大工作要求而失去糧食券(SNAP)的約2萬6500名市民重新申請。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市因聯邦擴大工作要求導致約2萬6500人失去SNAP，現啟動外展協助重新申請、確認豁免並銜接相關服務。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)10月1日宣布展開全市外展行動，協助因聯邦擴大工作要求而失去糧食券(SNAP)的約2萬6500名市民重新申請。受影響的市民即日起可重新申請，外展將協助確認豁免資格、減少文書負擔，並轉介就業、教育及社區服務機會。

市府介紹，今年已協助逾22萬面臨停發風險的市民保住糧食券，使預計失去福利的人數減少65%，逾98%的合資格領取者繼續獲得援助。不過，仍有約2萬6500人失去福利，受影響者以年輕、單身、沒有子女的男性居多。按家庭計算，全市有1.6%的SNAP家庭失去福利。

此次外展針對川普政府「大又美法」擴大的「無受扶養人且有工作能力成年人」(ABAWD)工作規定。紐約市自2026年3月1日起執行，部分原獲豁免者須符合新要求。若在三年內累計三個月未達要求，便可能失去糧食券；新受影響者自6月起陸續遭停發。

受規定約束的領取者，可透過每周至少工作20小時、或每月80小時，或參加達同等時數的核准職業訓練及教育課程符合要求；也可在核准機構做義工，時數按糧食券金額計算，或參加其他合資格活動，包括核准的求職活動。

市人力資源管理局(HRA)提醒，自認符合豁免資格者，仍須向HRA提交資料並完成正式確認。若整個家庭的案件已關閉，須重新申請；若家庭仍在領取較少金額的糧食券，戶主可透過ACCESS HRA提交案件變更，申請把被停發的成員加回。

已失去糧食券或認為自己符合豁免資格的市民，可致電(718)762-7669求助，或使用ACCESS HRA應用程式及nyc.gov/ACCESSHRA查詢。專線周一至周五上午八時30分至下午五時服務，提供免費口譯；HRA亦提供繁體及簡體中文的醫療豁免、義工與職訓活動表格，方便華人居民準備證明。

精華 FAQ

  • 因聯邦擴大工作要求後，約2萬6500名市民失去SNAP。市府因此啟動全市外展，協助他們重新申請、確認是否符合豁免，並盡量降低文書與流程負擔。

  • 受規定者可每周至少工作20小時、或每月80小時，也可參加同等時數的核准職訓或教育課程；另可在核准機構義工，或參與其他合資格活動。

  • 若整戶案件已關閉，需重新申請；若家庭仍領取部分SNAP，戶主可用ACCESS HRA提交變更。也可致電(718)762-7669，或透過APP與nyc.gov/ACCESSHRA查詢。

糧食券 紐約市 曼達尼

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