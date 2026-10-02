免費全市尋寶 明日截止快來報名

曼達尼宣布10月11日將舉辦免費全市尋寶活動，主題為紐約市的民間行動歷史。(圖片截自活動官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市將於10月11日舉辦免費全市尋寶活動，參加者可依線索探索五區的勞工、社區與民間運動歷史，抽籤登記已開放並將於3日截止。

紐約市 將於10月11日(周日)舉辦免費全市尋寶活動，邀請民眾走訪五區，發掘紐約客透過民間行動攜手改變城市的歷史故事；若遇雨天，活動將改至18日(周日)。

本次活動由市長辦公室大眾參與部門(Mayor’s Office of Mass Engagement)主辦，主題為紐約市的民間行動歷史。主辦方表示，工人、鄰居、朋友甚至陌生人為共同目標走到一起，他們的努力在城市各處留下印記；參加者將透過任務，認識這些推動社會改變的故事。

在預告中，市府公布的其中一項提示與「貝果烘焙工人第338分會」(Bagel Bakers Local 338)有關。該工會源於20世紀初下東城的猶太移民 社區，一度掌握紐約大部分手工貝果生產；1951年的勞資糾紛令全市34家貝果烘焙坊中的32家停工，一度造成「貝果荒」。

活動抽籤登記即日起已開放，並將於3日(周六)晚間11時59分截止。所有紐約市居民均可申請，登記時須提供住址郵編確認資格。主辦方提醒，提交登記不保證取得參賽資格；獲選隊伍將於6日收到電郵，內附完整登記方法。

尋寶活動將於11日上午10時開始，下午5時30分結束。參賽者可從市內任何地點出發，單獨參加或組成一至四人的隊伍，按照線索探索與勞工、社區及民間運動有關的歷史。活動將透過Goosechase應用程式進行，參賽者須在手機下載程式並完成任務。得分最高的100支隊伍將收到最終線索，並獲邀參加當日的特別慶祝活動；排名前十的隊伍另可獲得神秘禮袋。

曼達尼(Zohran Mamdani)競選市長期間也曾舉辦類似尋寶活動，吸引數千名市民參與；當時參賽者循線走訪七個地點，以遊戲及戶外體驗認識紐約歷史並參與公共事務。他鼓勵市民「透過那些建造這座城市的人們的眼睛，重新認識紐約」。有意者可登入https://reurl.cc/KELopn查看詳情及登記抽籤。