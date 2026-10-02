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中國書法國際大展 世報藝廊登場

記者高雲兒╱紐約報導
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本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲...
本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第三屆紐約中國書法國際大展在世界日報藝廊與法拉盛圖書館同步展出，匯集約180幅作品，並結合研討會與AI演出推廣書法。

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展將於2日在世界日報大廈文化藝廊開幕，並在法拉盛圖書館設分展場。北美中國書法家協會會長沈新德介紹，本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅，作品來自紐約本地以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡等地。

據介紹，相較前兩屆，本屆展覽規模更大、參展作品更多，邀請範圍也進一步擴展。不只海外書法家，也有不少紐約本地書法愛好者參展，其中既有具多年創作經驗的書法家，也有學習時間不長的初學者。沈新德說，「我們的題目叫『匯通萬象』，就是希望世界各地都能參與。」

沈新德表示，主辦方希望打破門戶之見，讓不同書風、不同程度的創作者都能被看見，「紐約本身就是一個文化平台，也是藝術前沿，應該有這樣包容的心態。」他說，舉辦展覽並非出於商業考量，而是希望提高書法在紐約的能見度，讓更多人接觸和學習書法。「我們不賣字，也不向作者收一分錢，就是想把這件事做出來。」

相較前兩屆，本屆展覽也延伸至學術與跨界表演。主辦方將與哥倫比亞大學教育學院合作舉辦書學研討會，共徵集29篇論文，內容包括海外書法教育、書法療癒、正念及書法的現代應用。法拉盛圖書館另將舉辦「書法之美」演藝活動，透過音樂、歌唱與舞蹈呈現書法，其中部分節目加入人工智慧(AI)元素，例如由創作者撰寫歌詞，再以AI譜曲，最後由真人歌唱家演唱。

「筆墨觀心 匯通萬象」主展將於2日(周五)至5日(周一)上午10時至下午5時在世界日報大廈文化藝廊舉行，地址為白石鎮20大道141-07號，10月2日下午3時舉行開幕酒會；法拉盛圖書館分展場則展至10月30日。系列活動方面，「傳承經典・走進當代」書學研討會將於3日(周六)在哥倫比亞大學教育學院舉行；「書法之美」演藝活動則於4日(周日)下午1時至3時，在法拉盛圖書館劇場舉行。

本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲...
本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲兒╱攝影)

本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲...
本屆兩個展場合計將展出約180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。(記者高雲兒╱攝影)

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展將於2日在世界日報大廈文化藝...
「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展將於2日在世界日報大廈文化藝廊開幕。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 主展自10月2日至5日在世界日報大廈文化藝廊舉行，法拉盛圖書館設分展場並展至10月30日。開幕酒會於10月2日下午3時舉行，整體活動分布在紐約兩處地點。

  • 本屆兩個展場合計約展出180幅作品，其中世界日報文化藝廊約120幅。作品來自紐約本地，以及歐洲、東南亞、台灣、香港、新加坡等地，參展範圍明顯擴大。

  • 主辦方與哥倫比亞大學教育學院合作舉辦書學研討會，徵集29篇論文，聚焦書法教育、療癒與AI應用；法拉盛圖書館也將舉行結合音樂、歌唱與舞蹈的「書法之美」演藝活動。

法拉盛 新加坡 世界日報

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