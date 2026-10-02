租金穩定公寓即起凍漲 240萬戶受惠

凍漲是市長曼達尼(Zohran Mamdani)的核心政見之一，租戶團體「唐人街住客協會」(CAAAV)則長期支持。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市租金穩定公寓自10月1日起凍漲，一年與兩年租約在適用期間內漲幅為零，約240萬名住戶可受惠，租戶團體並強調這是多年爭取的成果。

紐約市租金 穩定公寓凍漲措施10月1日起生效，凡於今年10月1日至明年9月30日生效的一年或兩年租約，租金指導委員會(RGB)核定的漲幅均為零。租戶團體表示，全市約240萬名租金穩定公寓住戶將隨租約更新陸續受惠，並稱首次涵蓋完整兩年租期的凍漲，是多年組織動員的成果。

此前，凍漲是市長曼達尼 (Zohran Mamdani)競選時的核心政見之一。租戶團體「唐人街住客協會」(CAAAV)表示，工薪及移民家庭面對生活成本上升、收入不穩及聯邦福利削減，租金不再上調有助減輕壓力，讓居民得以留在熟悉的社區。

協會華埠租戶代表、不願具全名的林女士(Linda Lin)表示，這場勝利得來不易，背後是數代人的努力，尤其過去兩年投入大量心力。她說，長期以來，租金上漲迫使負擔不起共同居住成本的家庭分離，凍漲則肯定居民擁有住所及安身之處的基本權利。

協會指出，包括該會、「安全公寓社區行動」(Community Action for Safe Apartments)及「大都會住房委員會」(Met Council)等「租戶聯盟」(Tenant Bloc)成員組織，曾動員數百名租戶出席作證，要求委員會正視住房危機。團體援引紐約社區服務協會研究稱，前市長亞當斯(Eric Adams)任內連續四年調漲租金，累計漲幅逾12%；但不少租戶仍難以維持基本生活，三分之二缺乏緊急儲蓄。

住客協會提醒，對租戶而言，判斷是否適用凍漲，關鍵是新租約的生效日期，而非簽署日期。依委員會第58號命令，即使提前簽約，只要租約在上述期間生效，即適用零漲幅；已於今年10月1日前生效的租約，則不會因新規上路自動改為凍漲。

租戶團體建議，符合資格者可考慮兩年租約，以延長租金穩定期；若租約於2027年生效，凍漲保障可隨兩年租期延續至2029年。不確定住房是否屬租金穩定公寓的居民，可透過amirentstabilized.com初步查詢。「租戶聯盟」亦提供電郵[email protected]解答疑問。