我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

租金穩定公寓即起凍漲 240萬戶受惠

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凍漲是市長曼達尼(Zohran Mamdani)的核心政見之一，租戶團體「唐人街...
凍漲是市長曼達尼(Zohran Mamdani)的核心政見之一，租戶團體「唐人街住客協會」(CAAAV)則長期支持。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市租金穩定公寓自10月1日起凍漲，一年與兩年租約在適用期間內漲幅為零，約240萬名住戶可受惠，租戶團體並強調這是多年爭取的成果。

紐約市租金穩定公寓凍漲措施10月1日起生效，凡於今年10月1日至明年9月30日生效的一年或兩年租約，租金指導委員會(RGB)核定的漲幅均為零。租戶團體表示，全市約240萬名租金穩定公寓住戶將隨租約更新陸續受惠，並稱首次涵蓋完整兩年租期的凍漲，是多年組織動員的成果。

此前，凍漲是市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選時的核心政見之一。租戶團體「唐人街住客協會」(CAAAV)表示，工薪及移民家庭面對生活成本上升、收入不穩及聯邦福利削減，租金不再上調有助減輕壓力，讓居民得以留在熟悉的社區。

協會華埠租戶代表、不願具全名的林女士(Linda Lin)表示，這場勝利得來不易，背後是數代人的努力，尤其過去兩年投入大量心力。她說，長期以來，租金上漲迫使負擔不起共同居住成本的家庭分離，凍漲則肯定居民擁有住所及安身之處的基本權利。

協會指出，包括該會、「安全公寓社區行動」(Community Action for Safe Apartments)及「大都會住房委員會」(Met Council)等「租戶聯盟」(Tenant Bloc)成員組織，曾動員數百名租戶出席作證，要求委員會正視住房危機。團體援引紐約社區服務協會研究稱，前市長亞當斯(Eric Adams)任內連續四年調漲租金，累計漲幅逾12%；但不少租戶仍難以維持基本生活，三分之二缺乏緊急儲蓄。

住客協會提醒，對租戶而言，判斷是否適用凍漲，關鍵是新租約的生效日期，而非簽署日期。依委員會第58號命令，即使提前簽約，只要租約在上述期間生效，即適用零漲幅；已於今年10月1日前生效的租約，則不會因新規上路自動改為凍漲。

租戶團體建議，符合資格者可考慮兩年租約，以延長租金穩定期；若租約於2027年生效，凍漲保障可隨兩年租期延續至2029年。不確定住房是否屬租金穩定公寓的居民，可透過amirentstabilized.com初步查詢。「租戶聯盟」亦提供電郵[email protected]解答疑問。

精華 FAQ

  • 凍漲措施自10月1日起生效，適用於今年10月1日至明年9月30日期間生效的一年或兩年租約，租金指導委員會核定的漲幅都為0。

  • 全市約240萬名租金穩定公寓住戶將隨租約更新陸續受惠，尤其是工薪與移民家庭，可減輕生活成本壓力，較有機會留在原本社區。

  • 關鍵在新租約的生效日期，不是簽署日期；只要在規定期間生效就適用0漲幅，若已於10月1日前生效，則不會自動改為凍漲。

租金 紐約市 曼達尼

上一則

人口普查擬排除移民遭紐約反對 憂恐衝擊國會席次與聯邦撥款

下一則

曼哈頓數十咪表被貼假二維碼盜個資 嫌犯遭訴11罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

租金凍結10/1如期生效 查相關案情

租金凍結10/1如期生效 查相關案情
紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰
長者凍租新申請審批 12.2增至31.2天

長者凍租新申請審批 12.2增至31.2天
男月花6千租紐約公寓卻有垃圾味 「臭到彷彿住在地鐵」

男月花6千租紐約公寓卻有垃圾味 「臭到彷彿住在地鐵」

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收