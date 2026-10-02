不再「有房就買」？華人置業版圖改

法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛新建住宅持續增加，但市場已從「有房就買」轉向重視品質、配套與價格，高端新盤更受矚目；同時租金負擔未減，部分買家開始外移到周邊社區。

法拉盛 近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房 、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。紐約亞美地產協會會長陳Chelsea表示，法拉盛目前面對的並非單純「房子蓋太多」，而是買家的需求正在改變，過去可能「只要房子蓋出來就有人買」，如今買家對建築品質、裝修及生活配套的要求提高，新建項目也因而愈來愈往中高端市場發展。

StreetEasy今年9月中旬資料顯示，法拉盛當時共有34個新開發項目，新盤在售單位的中位叫價約77萬2850元，每平方呎中位叫價1329元。相比之下，當地全部343個在售房源的中位叫價約74萬2000元，每平方呎則約966元。新盤一房中位叫價約70萬8750元，兩房則約93萬8000元，顯示新建住宅的單位價格，明顯高於當地整體市場。

部分新盤的定位也反映這一趨勢。位於北方大道(Northern Blvd.)的Northern Center Condominium共有逾130戶，今年9月仍有多個單位出售，目前一房叫價約68萬元至83萬元，兩房則多在114萬元以上；項目並設健身房、高爾夫模擬器、景觀露台及停車場等設施。

陳Chelsea表示，法拉盛目前的買家組成相當多元，既有本地自住家庭、年輕人，也有海外投資者及其他族裔買家。對不少華人 新移民而言，法拉盛交通、商業及生活便利，仍是初到紐約後安家甚至購買「第一套房」的重要選擇；但部分家庭有孩子後，考慮居住空間及學區，又會逐步向貝賽(Bayside)、長島等地移動。

不過，新樓大量增加，並不意味住房負擔問題隨之緩解。紐約大學Furman Center資料顯示，涵蓋法拉盛、白石鎮等地的皇后區第七社區，2010年至2025年新增5142個四戶以上住宅單位，其中，4559戶為市場價住宅，約占89%；583戶屬收入限制型住房。2024年，當地仍有36.1%的租戶家庭將超過一半收入用於房租，屬「嚴重租金負擔」，而同期租屋空置率僅2.7%。

陳Chelsea說，法拉盛今日的面貌與十年前甚至20年前已明顯不同，大型商業和住宅項目相繼進駐，住房品質與價格也隨之提高。部分原先在法拉盛尋找住房的人，已開始向北法拉盛、新鮮草原(Fresh Meadows)等周邊社區尋找選項。

對有意購屋者，她認為，目前市場最大的困難之一，不只是房貸利率高，而是利率走勢反覆，使部分投資買家選擇觀望；若是有實際自住需求，仍應根據家庭財務及居住需求決定，而非單純追隨市場風向。