我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／伊朗女歌手被判鞭74下 鞭刑有多可怕？

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

不再「有房就買」？華人置業版圖改

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端...
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛新建住宅持續增加，但市場已從「有房就買」轉向重視品質、配套與價格，高端新盤更受矚目；同時租金負擔未減，部分買家開始外移到周邊社區。

法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。紐約亞美地產協會會長陳Chelsea表示，法拉盛目前面對的並非單純「房子蓋太多」，而是買家的需求正在改變，過去可能「只要房子蓋出來就有人買」，如今買家對建築品質、裝修及生活配套的要求提高，新建項目也因而愈來愈往中高端市場發展。

StreetEasy今年9月中旬資料顯示，法拉盛當時共有34個新開發項目，新盤在售單位的中位叫價約77萬2850元，每平方呎中位叫價1329元。相比之下，當地全部343個在售房源的中位叫價約74萬2000元，每平方呎則約966元。新盤一房中位叫價約70萬8750元，兩房則約93萬8000元，顯示新建住宅的單位價格，明顯高於當地整體市場。

部分新盤的定位也反映這一趨勢。位於北方大道(Northern Blvd.)的Northern Center Condominium共有逾130戶，今年9月仍有多個單位出售，目前一房叫價約68萬元至83萬元，兩房則多在114萬元以上；項目並設健身房、高爾夫模擬器、景觀露台及停車場等設施。

陳Chelsea表示，法拉盛目前的買家組成相當多元，既有本地自住家庭、年輕人，也有海外投資者及其他族裔買家。對不少華人新移民而言，法拉盛交通、商業及生活便利，仍是初到紐約後安家甚至購買「第一套房」的重要選擇；但部分家庭有孩子後，考慮居住空間及學區，又會逐步向貝賽(Bayside)、長島等地移動。

不過，新樓大量增加，並不意味住房負擔問題隨之緩解。紐約大學Furman Center資料顯示，涵蓋法拉盛、白石鎮等地的皇后區第七社區，2010年至2025年新增5142個四戶以上住宅單位，其中，4559戶為市場價住宅，約占89%；583戶屬收入限制型住房。2024年，當地仍有36.1%的租戶家庭將超過一半收入用於房租，屬「嚴重租金負擔」，而同期租屋空置率僅2.7%。

陳Chelsea說，法拉盛今日的面貌與十年前甚至20年前已明顯不同，大型商業和住宅項目相繼進駐，住房品質與價格也隨之提高。部分原先在法拉盛尋找住房的人，已開始向北法拉盛、新鮮草原(Fresh Meadows)等周邊社區尋找選項。

對有意購屋者，她認為，目前市場最大的困難之一，不只是房貸利率高，而是利率走勢反覆，使部分投資買家選擇觀望；若是有實際自住需求，仍應根據家庭財務及居住需求決定，而非單純追隨市場風向。

精華 FAQ

  • 過去常是房子蓋出來就有人買，如今買家更看重建築品質、裝修與生活配套，因此新案逐步往中高端市場發展，單純供給增加已不再代表容易售出。

  • StreetEasy顯示，法拉盛新盤在售單位中位叫價約77萬2850元，每平方呎1329元；整體在售房源中位叫價約74萬2000元，每平方呎約966元，新盤明顯較貴。

  • 並沒有明顯改善。皇后區第七社區2010年至2025年新增住宅多屬市場價，2024年仍有36.1%租戶家庭嚴重租金負擔，租屋空置率僅2.7%，顯示壓力依舊很大。

法拉盛 華人 健身房

上一則

中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

買房靠富爸 洛杉磯45歲以下無房貸族大增27%

買房靠富爸 洛杉磯45歲以下無房貸族大增27%
紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線

紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線
紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰
買房夢愈拖愈晚 波士頓首購族中位年齡升至40歲

買房夢愈拖愈晚 波士頓首購族中位年齡升至40歲

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收