人口普查擬排除移民遭紐約反對 憂恐衝擊國會席次與聯邦撥款

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)及亞美聯盟(AAF)10月1日舉行集會，反對川普政府修改2030年人口普查規則。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約官員與亞裔團體反對川普政府擬修改2030年人口普查規則，警告排除移民與刪減族裔資料恐損及國會席次、聯邦撥款及民權保障。

紐約市議長朱曼寧(Julie Menin)、州檢察長詹樂霞 (Letitia James)及亞美聯盟(AAF)10月1日舉行集會，反對川普政府修改2030年人口普查 規則，將未持綠卡的移民 排除於國會席次分配的人口基數。亞裔民代與社區組織警告，相關變動恐加深移民疑慮，造成漏計，影響政治代表權及公共服務資源。

詹樂霞表示，若普查排除移民，將可能影響民權法律的執行力。(記者范航瑜╱攝影)

聯邦人口普查局9月10日公布提案，擬將無證移民及身分不如永久居民穩定、持久的外籍人士排除於席次分配基數，可能波及H-1B工作簽證持有人及尋求庇護者；另擬禁止在普查短表詢問種族、族裔及性傾向。目前提案仍在徵詢意見，尚未定案。

朱曼寧在集會上表示，普查不只決定各州聯邦眾議院席次，也影響醫院、可負擔住房、糧食及醫療補助等資源。(記者范航瑜╱攝影)

朱曼寧表示，普查不只決定各州聯邦眾院席次，也將影響醫院、可負擔住房、糧食及醫療補助等資源。刪除族裔問題，則可能妨礙民權保障及反歧視政策。詹樂霞亦表示，移民遭排除及族裔資料缺失，將削弱執行「投票權法」及其他民權法律的能力。

紐約州在2020年普查後，聯邦眾院席次由27席減至26席。人口普查局資料顯示，若其他州數據不變，紐約人口只需多計入89人，便能保住第27席。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，她代表的法拉盛選區擁有全市最多的亞裔人口，因此及早開展人口普查宣傳尤其重要。她指出，普查教育如同選民教育，應透過社區活動持續向居民說明，讓大家在普查開始前了解其與國會席次及聯邦撥款的關係。「如果沒有足夠的人填寫人口普查，紐約州可能失去一席、甚至兩席。這也關乎撥款。」她鼓勵居民向其辦公室、社區組織或長者中心提出疑問，及早釐清錯誤資訊。

亞美聯盟執行長陳文心(Catherine Chen)接受本報採訪時指出，政策影響不限於無證移民，也涉及合法持工作簽證者。聯邦公民及移民服務局(USCIS)2024財政年度資料顯示，獲批H-1B申請受益人中，印度與中國出生者分別占71%及11.7%，合計82.7%。

陳文心呼籲民眾在10月13日(周二)截止前，透過Regulations.gov提交公眾意見，同時支持社區聯合反對提案。「這關乎孩子，也關乎下一代。」她表示，2030年的普查結果將影響往後十年的資源分配，社區必須及早行動。