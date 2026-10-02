我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

曼哈頓數十咪表被貼假二維碼盜個資 嫌犯遭訴11罪

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓咪表遭貼假二維碼，男子涉設假網站盜個資被起訴。(曼哈頓地檢辦公室提供)
曼哈頓咪表遭貼假二維碼，男子涉設假網站盜個資被起訴。(曼哈頓地檢辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓男子涉嫌在停車咪表貼假二維碼，誘導駕駛進入仿冒PARK NYC網站套取個資，現已被控11項罪名，當局並移除64張貼紙。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)與紐約市調查局(DOI)局長希哈塔(Nadia I. Shihata)9月30日宣布，39歲布碌崙(布魯克林)男子埃內斯庫(Mihai Theodor Enescu)涉嫌在曼哈頓多處停車咪表上張貼假二維碼，將駕駛員導向仿冒市府「PARK NYC」停車付款的網站，企圖取得停車人的信用卡號、帳單地址等個人及財務資料。市交通局(DOT)其後共發現並移除64張假二維碼貼紙。

埃內斯庫被控犯有五項二級身分盜竊罪以及六項二級刑事冒充罪。當局表示，案件仍在調查中。

檢方稱，市府最早於2025年6月接獲相關通報。一名受害者當時在東10街79號附近使用停車咪表時，看到一張寫有「Web Pay. Scan to Pay」的二維碼貼紙，意即掃描後即可網上付款。他掃描後，被導向一個醒目顯示PARK NYC官方標誌的網站，頁面要求輸入信用卡號、到期日、電話號碼、帳單地址及車牌號碼等資料。

受害者多次嘗試提交資料，但網站始終停留在載入畫面。隨後他發現，該二維碼其實是一張貼在咪表原有PARK NYC標示上方的貼紙，遂立即通知銀行，因此沒有蒙受財務損失。

交通局得悉事件後，檢查曼哈頓各處停車咪表，並將情況轉交調查局。調查局其後展開調查，交通局則在曼哈頓各處咪表上共發現並移除64張假二維碼貼紙。

檢方指，持續調查其後將埃內斯庫與涉案仿冒網站的帳戶建立關聯。此外，埃內斯庫還涉嫌購買兩包4吋乘6吋的寄件標籤，這類標籤可用於製作出現在停車咪表上的二維碼貼紙。

曼哈頓地區檢察官白艾榮提醒，市府不會要求駕駛在停車時掃描二維碼付款。(曼哈頓地檢...
曼哈頓地區檢察官白艾榮提醒，市府不會要求駕駛在停車時掃描二維碼付款。(曼哈頓地檢辦公室提供)

白艾榮表示，紐約民眾不應因為停車付款而面臨身分被盜風險。他並提醒，市府不會要求駕駛在停車時掃描二維碼付款；但隨著科技發展，停車等日常活動也可能成為詐騙者下手的機會，民眾在網上輸入個人資料時應格外小心。希哈塔表示，埃內斯庫涉嫌利用市府在曼哈頓設置的停車咪表，透過張貼假二維碼，將不知情的駕駛導向仿冒PARK NYC付款網站，企圖取得其財務資料。她還提到，調查人員透過網絡調查及數碼鑑識技術追查涉案網站。

曼哈頓地區檢察官辦公室呼籲民眾提高警覺。曾遇到類似停車付款詐騙，或發現可疑網上活動者，可致電曼哈頓地檢(212)335-8900提供線索。

精華 FAQ

  • 嫌犯在咪表上貼假二維碼，駕駛掃描後會被導向仿冒PARK NYC付款網站，頁面要求輸入信用卡、帳單地址、電話與車牌等資料。

  • 39歲布碌崙男子埃內斯庫被控5項二級身分盜竊罪與6項二級刑事冒充罪，共11罪。檢方表示案件仍在調查中，尚未結案。

  • 市府在2025年6月接獲通報後展開追查，交通局巡查曼哈頓咪表並移除64張假二維碼貼紙，調查局也透過網絡與數碼鑑識鎖定涉案帳戶。

曼哈頓 布碌崙 白艾榮

上一則

租金穩定公寓即起凍漲 240萬戶受惠

下一則

中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2華裔郵政雇員涉盜禮品卡遭起訴 被控多罪最高刑期十年

2華裔郵政雇員涉盜禮品卡遭起訴 被控多罪最高刑期十年
假冒聯邦法警詐1.8萬 布碌崙華男被判刑一年半至四年半

假冒聯邦法警詐1.8萬 布碌崙華男被判刑一年半至四年半
冒名貸款購買6輛豪車轉售 法拉盛華男判刑42月

冒名貸款購買6輛豪車轉售 法拉盛華男判刑42月
曼哈頓再傳3人爬出下水道 聯合國大會期間警加強巡查

曼哈頓再傳3人爬出下水道 聯合國大會期間警加強巡查

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收