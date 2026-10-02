曼哈頓數十咪表被貼假二維碼盜個資 嫌犯遭訴11罪

曼哈頓咪表遭貼假二維碼，男子涉設假網站盜個資被起訴。(曼哈頓地檢辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓男子涉嫌在停車咪表貼假二維碼，誘導駕駛進入仿冒PARK NYC網站套取個資，現已被控11項罪名，當局並移除64張貼紙。

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)與紐約市調查局(DOI)局長希哈塔(Nadia I. Shihata)9月30日宣布，39歲布碌崙 (布魯克林)男子埃內斯庫(Mihai Theodor Enescu)涉嫌在曼哈頓多處停車咪表上張貼假二維碼，將駕駛員導向仿冒市府「PARK NYC」停車付款的網站，企圖取得停車人的信用卡號、帳單地址等個人及財務資料。市交通局(DOT)其後共發現並移除64張假二維碼貼紙。

埃內斯庫被控犯有五項二級身分盜竊罪以及六項二級刑事冒充罪。當局表示，案件仍在調查中。

檢方稱，市府最早於2025年6月接獲相關通報。一名受害者當時在東10街79號附近使用停車咪表時，看到一張寫有「Web Pay. Scan to Pay」的二維碼貼紙，意即掃描後即可網上付款。他掃描後，被導向一個醒目顯示PARK NYC官方標誌的網站，頁面要求輸入信用卡號、到期日、電話號碼、帳單地址及車牌號碼等資料。

受害者多次嘗試提交資料，但網站始終停留在載入畫面。隨後他發現，該二維碼其實是一張貼在咪表原有PARK NYC標示上方的貼紙，遂立即通知銀行，因此沒有蒙受財務損失。

交通局得悉事件後，檢查曼哈頓各處停車咪表，並將情況轉交調查局。調查局其後展開調查，交通局則在曼哈頓各處咪表上共發現並移除64張假二維碼貼紙。

檢方指，持續調查其後將埃內斯庫與涉案仿冒網站的帳戶建立關聯。此外，埃內斯庫還涉嫌購買兩包4吋乘6吋的寄件標籤，這類標籤可用於製作出現在停車咪表上的二維碼貼紙。

曼哈頓地區檢察官白艾榮提醒，市府不會要求駕駛在停車時掃描二維碼付款。(曼哈頓地檢辦公室提供)

白艾榮表示，紐約民眾不應因為停車付款而面臨身分被盜風險。他並提醒，市府不會要求駕駛在停車時掃描二維碼付款；但隨著科技發展，停車等日常活動也可能成為詐騙者下手的機會，民眾在網上輸入個人資料時應格外小心。希哈塔表示，埃內斯庫涉嫌利用市府在曼哈頓設置的停車咪表，透過張貼假二維碼，將不知情的駕駛導向仿冒PARK NYC付款網站，企圖取得其財務資料。她還提到，調查人員透過網絡調查及數碼鑑識技術追查涉案網站。

曼哈頓地區檢察官辦公室呼籲民眾提高警覺。曾遇到類似停車付款詐騙，或發現可疑網上活動者，可致電曼哈頓地檢(212)335-8900提供線索。