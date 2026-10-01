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北岸紐約願景出爐 史泰登島將建逾5千住宅

記者馬璿／紐約報導
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紐約市議會議長朱曼寧與市議員漢克斯近期公布「北岸紐約」願景計畫。(取自市議會)
紐約市議會議長朱曼寧與市議員漢克斯近期公布「北岸紐約」願景計畫。(取自市議會)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市提出北岸紐約願景，擬在史泰登島北岸興建逾5000戶住宅並改善公共設施，藉由大規模重劃帶動濱水區轉型。

紐約市議會議長朱曼寧(Julie Menin)與市議員漢克斯(Kamillah Hanks)近期公布「北岸紐約」(NorthShoreNYC)願景計畫，擬在史泰登島北岸興建逾5000戶住宅，以新澤西州濱水區開發為借鏡，將聖喬治(St. George)至史泰普頓(Stapleton)一帶打造為適合步行的「史泰登島下城」，並同步撥款逾3800萬元改善公共設施。

朱曼寧表示，「北岸紐約」將打造充滿活力的濱水目的地，提供數千戶住宅及可負擔的選擇。代表北岸的民主黨籍市議員漢克斯表示，希望效法澤西市(Jersey City)、霍博肯(Hoboken)及貝永(Bayonne)將後工業濱水區轉型為高密度住宅社區的模式。

報告指出，北岸規畫區面積與霍博肯相當，但人口僅約2萬1000人，遠少於霍博肯的6萬人。漢克斯表示，過去的暢貨中心、摩天輪等開發案均告失敗，2006年與2008年的重新分區也因規模不夠大，未能帶動住宅興建。目前濱水區附近多為兩、三層樓建築，部分商業或工業區禁止興建住宅。她主張允許興建最高14層的公寓大樓。根據紐約大學弗曼中心(Furman Center)分析，當地公寓空置率已從2019年的8.4%驟降至2024年的4.4%。

計畫列出具體開發地點，包括卡斯爾頓大道(Castleton Avenue)一處近7英畝、原為廢棄醫院的市有土地。市長曼達尼(Zohran Mamdani)召集的專案小組曾規畫在此興建330戶住宅，漢克斯的計畫則提出興建一所新學校及400多戶住宅。灣街(Bay Street)與勝利大道(Victory Boulevard)交叉口的空地與低矮商業帶，也可改建為住宅與社區服務設施，並串連濱水區。

撥款方面，1000萬元將用於Richmond Terrace街道改善及興建Tompkinsville Esplanade與Pier One Fishing Pier。諾斯威爾史泰登島大學醫院(Northwell Staten Island University Hospital)獲150萬元擴建急診部，聖喬治劇院(St. George Theatre)獲735萬元翻修屋頂與外牆。

前市長亞當斯(Eric Adams)任內通過的選票法案，已大幅削弱市議員決定選區內開發案的權力，包括市長在內的小組可推翻市議會的土地使用決定。朱曼寧表示，新的規畫工作是市議會「主動式土地使用議程」的一部分，以取回更多主導權。

精華 FAQ

  • 核心目標是在史泰登島北岸增加逾5000戶住宅，並把聖喬治到史泰普頓一帶塑造成適合步行的濱水新社區，同時提供更多可負擔住房選項。

  • 漢克斯希望借鏡澤西市、霍博肯與貝永的做法，利用高密度住宅開發，把原本的後工業濱水區轉型為人口更集中、商業與生活機能更完整的社區。

  • 方案鎖定卡斯爾頓大道廢棄醫院土地、灣街與勝利大道周邊空地等地點，並編列逾3800萬元改善街道、醫療與文化設施，作為住宅開發配套。

史泰登島 霍博肯 紐約市

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