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7號線木邊站延修 預計明年5月完成、工程費增至3.43億

記者戴慈慧／紐約報導
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61街-木邊站因百年高架結構老化持續整修，工程預計延至明年5月完成。(記者戴慈慧...
61街-木邊站因百年高架結構老化持續整修，工程預計延至明年5月完成。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

MTA因發現61街-木邊站百年高架鋼樑鏽蝕嚴重，將整修工期延至2027年5月，費用也增至3.43億元，屆時相關跳站服務將陸續恢復。

皇后區7號線61街-木邊站(61 St-Woodside)的大規模整修，預計明年5月完成。大都會運輸署(MTA)表示，工程原訂2025年5月完工，但施工後發現支撐車站及軌道的百年鋼樑老化情況比預期嚴重，必須增加更換範圍，導致工期延後約兩年，工程費也由3.15億元增至3.43億元。

MTA建設與發展部總裁Jamie Torres-Springer表示，7號線高架結構已有超過百年歷史，原本在進行月台更換工程時，才進一步發現部分大型鋼樑及主要支撐結構嚴重鏽蝕。由於這些鋼材長期暴露在雨水、鹽分及天候中，隨時間逐漸腐蝕，因此施工團隊必須擴大維修，確保車站結構未來仍能安全使用。

61街-木邊站曼哈頓方向一側的主要工程已於今年5月完成，目前工程集中在法拉盛方向。為配合施工，法拉盛方向月台暫時移至曼哈頓方向一側；待工程完成後，月台將恢復原本配置。

MTA表示，目前工程進度仍可望在2027年5月完成。屆時，法拉盛方向7號線將恢復正常停靠61街-木邊站；目前同樣因施工而被法拉盛方向列車跳過的52街及69街站，也預計同步恢復停靠。

61街-木邊站是7號線重要轉乘站之一，乘客可在此轉乘長島鐵路(LIRR)。此次工程屬於MTA翻修7號線九座車站計畫的一部分，範圍涵蓋陽邊(Sunnyside)、木邊、傑克森高地(Jackson Heights)及可樂娜(Corona)等地，除了更換老化結構，也包括改善月台及增加無障礙設施。

其他車站工程也陸續取得進展。103街-可樂娜廣場站的法拉盛方向列車，日前已在跳站超過一年後恢復停靠。施工期間，MTA拆除舊月台並更換底下老化鋼樑，使用超過4萬磅新鋼材支撐高架軌道，同時更新遮雨棚、照明及通訊設備。

MTA表示，7號線多站同時施工，近年造成跳站、快車暫停等服務調整，但相關工程主要涉及百年高架結構的更新。33街-Rawson街及46街-Bliss街站的電梯工程，則預計在明年底完成。

精華 FAQ

  • MTA表示，施工後發現支撐車站與軌道的百年鋼樑老化比預期嚴重，必須擴大更換範圍，因此工期延後約2年，目前預計在2027年5月完成。

  • 原本工程預算為3.15億元，但因為要更換更多嚴重鏽蝕的主要支撐結構與大型鋼樑，整體成本增加，最新工程費已上修至3.43億元。

  • 完工後，法拉盛方向7號線將恢復正常停靠61街-木邊站，先前因施工而跳過的52街與69街站也預計同步恢復停靠，月台配置則回到原狀。

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