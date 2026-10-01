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布碌崙杜威附屬初中 新學年啟用增533個學位

記者胡聲橋／紐約報導
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市長曼達尼和眾人近期為布碌崙杜威附屬初中剪綵，宣布該校正式啟用。(NYCSCA臉...
市長曼達尼和眾人近期為布碌崙杜威附屬初中剪綵，宣布該校正式啟用。(NYCSCA臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙杜威附屬初中在新學年啟用，為當地新增533個學位，並以完善教學設施與高中銜接功能，支援社區學生就近就學。

位於布碌崙(布魯克林) 格雷夫森德(Gravesend)的杜威附屬初中(John Dewey Annex Middle School)目前已啟用，這是一棟新建的三層教學大樓，該校在新學年到來之際，為布碌崙和紐約市新增了533個學位。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)、市學校建設局(NYC School Construction Authority)總裁兼執行長拉米雷斯(Celeste A. Ramirez)等人日前共同為位於X大道106號的杜威附屬初中揭幕。這座耗資7771萬元建成的學校將接納六年級至八年級的學生，並為他們升入毗鄰的杜威高中(John Dewey High School)提供銜接。

該設施包括18間普通教室和兩間特殊教育教室，以及閱讀和語言資源教室。學生還可以使用科學實驗室、美術和音樂教室、帶更衣室的「體育館」、健身房、圖書館，以及輔導和醫療套房等。

「這座新的附屬大樓將為超過550名學生提供高品質的教學空間，同時也有助於我們滿足班級規模要求」，薩謬思表示，「當我們為孩子們建設時，我們也在為整個城市建設更美好的未來」。

紐約市第20學區委員會委員趙愷文介紹，杜威高中是布碌崙南區普通高中裡相對較好的三所學校之一。該校以前華裔學生較少，近些年華裔學生人數增加得很快。他認為在杜威高中旁邊設立附屬初中是為了滿足當地居民的需求，該初中應該有不少華裔學生。

杜威附屬初中是今年布碌崙多個新建或擴建學校項目之一，206小學擴建後將新增517個學位，位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)4012號的新初中將新增487個學位，位於19街500號的K280教育園區也計畫新增96個學位。

精華 FAQ

  • 這所位於格雷夫森德的新建附屬初中已正式啟用，為布碌崙及紐約市新增533個學位，可容納6年級至8年級學生入讀。

  • 該校是一棟三層教學大樓，建設費用達7771萬元，主要用於提供中學教學空間，並協助學生順利銜接旁邊的杜威高中。

  • 校內設有18間普通教室、2間特殊教育教室，以及閱讀語言資源教室，另配備科學實驗室、美術音樂教室、體育館、圖書館與輔導醫療套房。

布碌崙 曼達尼 紐約市

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