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布碌崙BPL中央館推青少年專屬空間 62個分館中規模最大

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙公共圖書館位於大軍廣場的中央館，為青少年提供最新、規模相當大的專屬空間。(...
布碌崙公共圖書館位於大軍廣場的中央館，為青少年提供最新、規模相當大的專屬空間。(BPL官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙公共圖書館在中央館推出最大青少年中心，提供閱讀、遊戲、錄音與科技創作空間，盼成為青少年放學後安全又有活力的聚點。

布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)近日在位於大軍廣場的中央館(Central Library)舉行了全新的青少年中心的揭幕儀式。這座位於東大道館藏翼二樓的全新青少年中心面積達4700平方呎，是布碌崙公共圖書館62個分館中規模最大的青少年專屬空間。

消息指出，該中心由建築師森俊子(Toshiko Mori)設計，設有青少年館藏、遊戲中心、聆聽和錄音艙，以及青少年科技中心，這個科技中心為教室和創造者空間配備了眾多先進的技術。

這個非正式、明亮、咖啡廳式的空間僅為青少年使用，這個充足的空間讓他們可以在一個安全、鼓勵交談的場所裡完成作業、進行創意專案或與朋友社交。在這裡，稍微大聲說話也沒關係。

布碌崙公共圖書館總裁兼執行長約翰遜(Linda E. Johnson)指出，這個「擁有高聳拱門、光線充足的美麗空間」不僅僅是一次翻新，更是對未來一代和布碌崙的一項投資。

「布碌崙公共圖書館為青少年群體提供專屬空間，一個他們可以稱之為『家』的大型重要場所」，約翰遜說，「這是一個專為他們打造的安全港灣，他們可以在這裡閱讀、盡情發揮創意，或者放學後與朋友們放鬆身心」。

選區包括當地的州眾議員卡羅爾(Robert C. Carroll)表示，專屬青少年空間對於讓年輕人保持創造力、接受教育和提升公民參與度至關重要，而不是讓他們「把所有時間都花在手機上」。

精華 FAQ

  • 這座位於中央館東大道館藏翼二樓的青少年中心面積達4700平方呎，是布碌崙公共圖書館62個分館中規模最大的青少年專屬空間。

  • 中心由建築師森俊子設計，內有青少年館藏、遊戲中心、聆聽和錄音艙，以及配備先進技術的青少年科技中心，兼具學習與創作功能。

  • 圖書館總裁認為這是對未來一代的投資，讓青少年有安全、明亮、可交流的地方；州眾議員也稱它能促進創造力、教育與公民參與。

布碌崙 眾議員

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