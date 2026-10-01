我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

翠園酒家21周年慈善晚宴 回饋社區捐助萬元獻愛

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
翠園酒家也按照每年回饋社區的慣例，向瑪摩利醫院的乳癌中心、以及非營利組織The ...
翠園酒家也按照每年回饋社區的慣例，向瑪摩利醫院的乳癌中心、以及非營利組織The Guild For Exceptional Children各捐贈1萬塊錢。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

翠園酒家在布碌崙舉辦21周年慈善晚宴，除以表演與抽獎答謝賓客外，並延續公益傳統，向兩個社區機構各捐1萬美元。

布碌崙(布魯克林)翠園酒家日前晚間在8大道酒樓舉行21周年慈善晚會，吸引數百名來賓和社會各界代表的出席；當晚的餘興節目豐富，有歌唱舞蹈、魔術表演，抽獎環節也是亮點之一，翠園酒家也按照每年回饋社區的慣例，向瑪摩利醫院的乳癌中心、以及專為特殊孩童和家庭提供服務的非營利組織The Guild For Exceptional Children各捐贈1萬塊錢，以實際行動鼓勵社區其他愛心人士效仿。

當日晚會上舉辦隆重的表彰儀式，頒發獎狀和禮物給翠園酒家的優秀員工、本次慈善活動的志願者、贊助商等，感謝他們對社區的貢獻；這些舉動贏得在場嘉賓的讚賞，希望以此激勵更多人投身慈善事業。

「今晚不只是慶祝酒樓創立21周年，更是慶祝一路上支持我們的夥伴們」，翠園酒家負責人之一的古平表示，歸功於民選官員、社區領袖、贊助商以及顧客對我們的信任，才能走到這麼遠；她也感謝全體員工的辛勤付出，「我們對於創下的這份成就感到很滿意，也謝謝你們成為了我們的家人。」

翠園酒家延續捐錢做慈善的傳統，已連續六年和15年分別捐錢給瑪摩利醫院的乳癌中心和The Guild For Exceptional Children；瑪摩利醫院代表說道，該醫院醫治許多亞裔患者，這筆善款將會造福他們，獲得更好的醫療服務。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡等民意代表當日均出席晚宴，向翠園酒家傳達祝福，並頒發表彰獎狀給翠園酒家和義工們。

精華 FAQ

  • 晚宴在布碌崙8大道酒樓舉行，現場有歌唱、舞蹈、魔術表演與抽獎，並設表彰儀式感謝員工、志願者和贊助商，整體氣氛熱鬧且充滿感恩。

  • 翠園酒家依照回饋社區的慣例，分別向瑪摩利醫院乳癌中心與The Guild For Exceptional Children各捐贈1萬美元，希望以實際行動支持醫療與特殊孩童服務。

  • 州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳及市議員莊文怡等均出席晚宴，向翠園酒家與義工頒發表彰獎狀，並對其長年投入社區慈善表示肯定與祝福。

布碌崙 8大道

上一則

紐約香港龍舟節 捐9000元善款予3華社機構

下一則

布碌崙BPL中央館推青少年專屬空間 62個分館中規模最大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華興多元文化中心3周年 獲州撥款5萬元

華興多元文化中心3周年 獲州撥款5萬元
南海順德同鄉會 慶93周年中秋聯歡

南海順德同鄉會 慶93周年中秋聯歡

紐約親子互助會 籌款會表彰支持者

紐約親子互助會 籌款會表彰支持者
馬來西亞(旅美)聯誼會 慶成立42周年

馬來西亞(旅美)聯誼會 慶成立42周年

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯