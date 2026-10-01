翠園酒家21周年慈善晚宴 回饋社區捐助萬元獻愛

翠園酒家也按照每年回饋社區的慣例，向瑪摩利醫院的乳癌中心、以及非營利組織The Guild For Exceptional Children各捐贈1萬塊錢。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 翠園酒家在布碌崙舉辦21周年慈善晚宴，除以表演與抽獎答謝賓客外，並延續公益傳統，向兩個社區機構各捐1萬美元。

布碌崙 (布魯克林)翠園酒家日前晚間在8大道 酒樓舉行21周年慈善晚會，吸引數百名來賓和社會各界代表的出席；當晚的餘興節目豐富，有歌唱舞蹈、魔術表演，抽獎環節也是亮點之一，翠園酒家也按照每年回饋社區的慣例，向瑪摩利醫院的乳癌中心、以及專為特殊孩童和家庭提供服務的非營利組織The Guild For Exceptional Children各捐贈1萬塊錢，以實際行動鼓勵社區其他愛心人士效仿。

當日晚會上舉辦隆重的表彰儀式，頒發獎狀和禮物給翠園酒家的優秀員工、本次慈善活動的志願者、贊助商等，感謝他們對社區的貢獻；這些舉動贏得在場嘉賓的讚賞，希望以此激勵更多人投身慈善事業。

「今晚不只是慶祝酒樓創立21周年，更是慶祝一路上支持我們的夥伴們」，翠園酒家負責人之一的古平表示，歸功於民選官員、社區領袖、贊助商以及顧客對我們的信任，才能走到這麼遠；她也感謝全體員工的辛勤付出，「我們對於創下的這份成就感到很滿意，也謝謝你們成為了我們的家人。」

翠園酒家延續捐錢做慈善的傳統，已連續六年和15年分別捐錢給瑪摩利醫院的乳癌中心和The Guild For Exceptional Children；瑪摩利醫院代表說道，該醫院醫治許多亞裔患者，這筆善款將會造福他們，獲得更好的醫療服務。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡等民意代表當日均出席晚宴，向翠園酒家傳達祝福，並頒發表彰獎狀給翠園酒家和義工們。