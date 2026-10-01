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布碌崙地檢辦公室 10月3日幫民眾清除拘捕令

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室將於10月3日(周六)上午9時至下午3時，舉辦...
布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室將於10月3日(周六)上午9時至下午3時，舉辦「重新開始」(Begin Again)活動，將協助未回應輕微違規傳票而被發出拘捕令的民眾。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙地檢辦公室10月3日將舉辦「重新開始」活動，協助未回應輕微違規傳票而遭發拘捕令的民眾，並結合律師諮詢、法官處理及健康資源服務。

布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室將於10月3日(周六)上午9時至下午3時，舉辦「重新開始」(Begin Again)活動，協助未回應輕微違規傳票而被發出拘捕令的民眾，現場除免費律師諮詢服務外，亦將由法官當場處理案件。

這項活動將在布碌崙史岱文森大道(Stuyvesant Avenue)277號的Bridge Street AME Church舉行，由布碌崙地檢與國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)辦公室、紐約州法院管理辦公室(Office of Court Administration)及法律援助協會(Legal Aid Society)合辦，目的是協助居民處理未結的傳票案件，並消化紐約市傳票法庭積壓的大量拘捕令。

據介紹，民眾到場後會先與現場的免費律師交流，確認拘捕令符合處理資格，再進入臨時法庭，由法官處理因未回應傳票而產生的拘捕令。這類傳票涉及多種輕微違規行為，例如遛狗未牽繩、在人行道騎腳踏車或在公園關閉後逗留等。

當天活動現場也將舉辦健康與資源博覽會，內容包括市消防局(FDNY)的心肺復甦術(CPR)示範、免費乳房攝影登記、血壓量測、攝護腺癌篩檢及就業準備資源等。

地檢辦公室表示，這類拘捕令若未處理，當事人在街頭被警察盤查或交通攔檢時，可能被當場逮捕，也可能影響申請公民身分、求職或申請公共住房。辦公室並指出，在目前的聯邦移民執法環境下，未結的拘捕令對無證移民風險尤其高。

數據顯示，紐約市警(NYPD)開出的刑事傳票近年大幅增加，從2021年的逾4萬5000張，增至2024年的逾9萬5000張，去年更超過11萬7000張。檢察官辦公室表示，可能有數千人在不知情的情況下背負拘捕令，或有其他與傳票相關的案件尚未了結。

精華 FAQ

  • 活動定於10月3日周六上午9時至下午3時，在布碌崙史岱文森大道277號的Bridge Street AME Church舉行，方便民眾到場處理未結案件。

  • 主要協助因未回應輕微違規傳票而被發出拘捕令的人，先由免費律師確認是否符合資格，再進入臨時法庭，由法官當場處理相關案件。

  • 現場將辦健康與資源博覽會，包含FDNY CPR示範、免費乳房攝影登記、血壓量測、攝護腺癌篩檢與就業準備資源，也提醒未處理拘捕令可能影響移民、求職與住房申請。

布碌崙 傳票 眾院

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