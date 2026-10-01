從找歸屬到搭平台 孫眸惠10月3日邀民眾上「團圓桌」

孫眸惠(中)希望，未來能把更多華人及亞裔故事帶進能見度更高的公共空間，讓它們既扎根社區，也被世界看見。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 孫眸惠從留學生經驗出發，在華埠建立歸屬感後創辦AAAAH Culture，藉10月3日中秋活動推動華人文化走入城市公共空間。

中秋剛過，曼哈頓華埠勿街(Mott St.)將在10月3日(周六)擺出一張「團圓桌」。這場名為「月聚華埠 千里同席」的活動，由華埠商業改進區(Chinatown BID)與亞裔 文化組織AAAAH Culture共同舉辦；AAAAH Culture創辦人孫眸惠希望，居民和遊客不只看表演，也能帶著照片、物件及記憶，分享對故鄉與團圓的理解。

作為留學生，孫眸惠在新冠疫情 接近尾聲時來到紐約。初到陌生城市，華埠熟悉的語言、食物與文化，帶給她情感慰藉與歸屬感，也成為她逐步走進這座城市的起點。這段經歷讓她開始思考，移民社區如何保存自身文化，並與城市建立更廣泛的連結。

來紐約前，孫眸惠曾從事品牌設計、藝術指導及視覺傳播。進入紐約視覺藝術學院(SVA)社會創新設計碩士項目後，她開始思考，設計除了服務品牌，能否也回應亞裔創作者缺乏資源、平台及公共能見度等問題。

2023年，她與同學創立AAAAH Culture，搭建連接創作者、公眾、市場及文化機構的平台。首屆「AAAAH! Weekend」匯集28個藝術與設計品牌、11名藝術家及三組表演項目，也讓她確認，許多創作者並不缺作品，真正欠缺的是持續發展的關係與資源。

「一次展覽可能帶來短期曝光，卻不一定能幫助他們形成長期的創作路徑」，孫眸惠說，她因此把自己的工作定義為「文化策略」，而非單純策展。「我要先了解創作者和社區遇到什麼問題，再尋找適合的場地、機構和合作夥伴」。

此後，AAAAH的活動從華埠延伸至蘇荷區、聯合廣場、布碌崙(布魯克林)及高線公園(High Line)。她曾協助把記錄華埠歷史與生活的立體書送進學校、圖書館及小商戶，也在高線公園放映華人移民紀錄短片，讓社區故事走進更廣泛的城市空間。

與華埠的情感連結，以及傳承和分享華人文化的熱忱，是AAAAH團隊的凝聚力，本次中秋活動也是其社區文化實踐的延續。孫眸惠希望，未來能把更多華人及亞裔故事帶進能見度更高的公共空間，讓它們既扎根社區，也被世界看見。