紐約香港龍舟節 捐9000元善款予3華社機構

紐約香港龍舟節捐9000元善款予三華社機構，龍舟節組委會主席萬三權(左3)、香港經貿處長何美智等出席(左4)。(啟揚中心代表羅維宗／提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約香港龍舟節將慈善賽籌得的9000元捐予3個華社機構，延續以體育競賽促進文化交流並回饋紐約社區的宗旨。

紐約香港 龍舟節(HKDBF)9月30日在曼哈頓 香港駐紐約經濟貿易辦事處舉行慈善捐款儀式，將今年慈善賽三支參賽隊伍共同捐出的9000元，分配予華僑社會福利社、啟揚文化中心及大紐約區華人 教育基金會(Chinese Dollars for Scholars)，以延續龍舟節透過體育競賽促進文化交流、回饋社區的宗旨。

龍舟節組委會主席萬三權、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智等出席。根據主辦方資料，今年參與慈善賽的三支隊伍各捐出3000元，合共籌得9000元，並分別指定受贈對象，支持服務紐約都會區社區的慈善組織。所有款項均以三支參賽隊伍及紐約香港龍舟節的共同名義捐出。

其中，冠洋銀行(OceanFirst Bank)指定的華僑社會福利社(Immigrant Social Services)獲贈3500元；上海商業銀行(Shanghai Commercial Bank)指定的啟揚文化中心(Glow Cultural Center NYC)獲贈3000元；紐約華爾街獅子會龍舟隊(New York Wall Street Lions Club Alums)指定的大紐約區華人基金會獎學金則獲贈2500元。

主辦方表示，此次捐款活動體現龍舟節持續投入社區、文化交流及慈善事業的承諾，讓參賽隊伍在水上競技之外，也透過共同捐款支持本地社區服務。

今年紐約香港龍舟節於8月8日至9日在皇后區法拉盛可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的草原湖(Meadow Lake)舉行。該活動今年邁入第36年，賽事項目包括常規公開賽、青少年邀請賽、慈善賽、非營利組織賽及企業挑戰賽等。

根據龍舟節公布的賽果，今年慈善邀請賽由冠洋銀行龍舟隊以1分38秒00奪冠，上海商業銀行龍舟隊以1分41秒80獲亞軍，紐約華爾街獅子會龍舟隊則以1分43秒20取得季軍。