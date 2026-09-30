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「松柏盃」9人排球邀請賽 不畏風雨 室內順利舉行

記者胡聲橋╱紐約報導
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2026「松柏盃」慶中秋紐約九人排球邀請賽近期在南布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影...
2026「松柏盃」慶中秋紐約九人排球邀請賽近期在南布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

2026「松柏盃」紐約九人排球邀請賽雖受風雨影響，仍改在多所高中室內場順利舉行，最終由大江隊、廣海隊、同濟社區互助會隊及三合那金隊分別稱霸各組。

儘管受到東北風暴(Nor’easter)帶來的風雨天氣的影響，2026「松柏盃」慶中秋紐約九人排球邀請賽仍於27日在南布碌崙(布魯克林)順利舉行。與往年不同的是，比賽全部改在室內場進行。經過激烈角逐，最後大江隊、廣海隊、同濟社區互助會隊分獲男子青年組、中年組和元老組冠軍，女子組則由三合那金隊折桂。

此次排球邀請賽由紐約華人文娛體育總會(CASCSA)主辦、松柏紐約發展公司(CPLOC)冠名、松柏之家社區服務中心(HCS)以及紐約布碌崙華人排球協會(BCVA)協辦。

因為天氣原因，原本在室外場地舉行的比賽全部改為室內，男子青年組在羅斯福高中(FDR High School)激戰，男子中年組和元老組的比賽在布碌崙新越卓高中(New Utrecht High School)舉行，女子組則在杜威高中(John Dewey High School)競技。與此同時，賽事主辦方宣布，少年男子組和女子組的比賽將延後舉行。

賽事主辦方當天中午在羅斯福高中舉行了開球儀式，賽事冠名公司的松柏紐約發展公司(CPLDC)的負責人和協辦的松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀在開球儀式上預祝參賽隊員打出水平，賽事圓滿成功。

州眾議員鄭永佳表示，雖然天氣差強人意，但還是希望大家盡興；市議員莊文怡表示，無論勝負如何，通過賽事將大家團結在一起非常有意義。第17區州參議員民主黨候選人賀立寧感謝紐約華體會每年推出這一賽事，也感謝各方的支持。隨後各協辦和贊助方代表也一一致辭。

經過激烈角逐，最後獲得男子青年組前三名的分別是大江隊、水步隊和車博士隊、獲得男子中年組前三名的分別是廣海隊、波士頓隊和校聯隊；獲得男子元老組前三名的分別是同濟社區互助會隊、波士頓隊和中美玻璃隊、獲得女子組前三名的分別是三合那金隊、BVCA隊和林西河堂隊。

比賽結束當晚，主辦單位在位於布碌崙7大道的皇冠大酒樓舉行了頒獎儀式，向獲勝球隊和球員頒發了獎盃和獎牌。

球員在比賽中奮力拼殺。(記者胡聲橋╱攝影)
球員在比賽中奮力拼殺。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 因東北風暴帶來風雨天氣，原訂在室外進行的賽事全面改到室內場地，分別在羅斯福高中、新越卓高中及杜威高中舉行，讓比賽仍能順利完成。

  • 男子青年組由大江隊奪冠，男子中年組冠軍是廣海隊，男子元老組由同濟社區互助會隊稱霸，女子組則由三合那金隊拿下第一名。

  • 主辦方先在羅斯福高中舉行開球儀式，並邀請政界與各協辦、贊助代表致詞；比賽結束後，晚間再於皇冠大酒樓舉行頒獎儀式，頒發獎盃與獎牌。

布魯克林 華人

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