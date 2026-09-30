布碌崙商會獲谷歌捐贈百萬 將用於幫小企業開發AI

谷歌近期向布碌崙商會捐贈100萬元，幫小企業開展人工智慧項目。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 谷歌續捐100萬元給布碌崙商會推動Go Digital 2.0，透過跨機構合作與培訓資源，協助紐約州小企業導入AI並提升營運效率。

谷歌 日前宣布向布碌崙 (布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)續期捐贈100萬元，用於支持其「數位轉型2.0」(Go Digital 2.0)項目，該項目旨在幫助小企業更容易獲得人工智慧培訓和其他數位資源。

根據這項新計畫，布碌崙商會將與紐約州 20家商會和當地商業服務機構合作，共同建立一個網絡，使商會和其他商業服務機構能夠在初期推廣之後繼續為小企業提供人工智慧教育和支援。參與的機構將獲得資金、人工智慧課程、行銷和招聘材料、營運指導和技術支持，從而在所在社區為企業設計培訓項目。

這項100萬元的撥款包括40萬元的直接實施資金，每個參與的機構則將獲得2萬元。該計畫還將提供員工培訓，旨在使地方機構能夠獨立開展未來的人工智慧培訓計畫。

布碌崙商會日前也在布碌崙市中心的City Point舉辦了年度經濟發展早餐會，早餐會重點討論了人工智慧及其對紐約市經濟的影響。布碌崙商會主席兼執行長皮爾斯(Randy Peers)表示，「人工智慧不再是科技巨頭的專屬工具。對於那些希望參與競爭、擴大規模並蓬勃發展的街頭小企業來說，它是一項至關重要的營運資產」。

這項新的遍及紐約全州的計畫預計在初期推廣階段將惠及至少200家小企業。布碌崙商會表示，該計畫將專注於人工智慧的實際應用，包括改善營運、提高效率以及幫助企業主更好地利用數位技術。

布碌崙商會先前曾與谷歌合作開展「數位轉型」(Go Digital)計畫，致力於幫助小型企業使用數位工具，之後又與谷歌進一步合作，開展「數位轉型」擴展項目，為紐約市各地的企業提供數位行銷方面的協助。現在計畫推出的「數位轉型2.0」則是這個擴展項目的進一步延伸。