還20萬人錢 居家護理員欠薪案初步和解
紐約州居家護理員欠薪集體訴訟已初步和解，約20萬名護工可受惠，和解金與休假權益合計1億6200萬元，待11月10日法院最終批准後才會發放。
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紐約州居家護理員欠薪集體訴訟已初步和解，約20萬名護工可受惠，和解金與休假權益合計1億6200萬元，待11月10日法院最終批准後才會發放。
紐約州居家護理計畫薪酬糾紛集體訴訟案，近期達成初步和解，約20萬名護工可望受惠，涉及款項及帶薪休假權益共1億6200萬元。被告「Public Partnerships LLC」(PPL)遭指未足額、準時支付工資，並提供不符規定的福利。
紐約東區聯邦法院近期已初步批准和解，定於11月10日舉行最終批准聽證會，獲批後才會付款。
案件由Philip Calderon等四名個人助理提起，指PPL違反聯邦「公平勞動標準法」及「紐約勞工法」，福利安排亦不符合紐約州「家庭護理員薪酬均等法」。PPL否認不當行為，表示和解是為避免持續訴訟的時間與費用，雙方今年5月1日同意和解，法院7月1日初步批准，並未裁定任何一方勝訴。
和解對象為2025年3月1日至2026年4月30日期間，曾在紐約市、納蘇郡、蘇福克郡或威徹斯特郡提供「消費者主導個人護理計畫」(CDPAP)服務，並透過擔任全州財務中介的PPL領薪的現任及前任個人助理。
和解包括4050萬元一般損害賠償、2500萬元原撥予最低基本醫療保障(MEC)計畫的薪酬補償、9200萬元累積帶薪休假(PTO)，以及450萬元儲備金。其中，9200萬元將透過調整休假餘額反映，並非全數直接派發現金，另有MEC計畫於2027年4月30日後的未動用資金可供分配。
個人可獲金額取決於工作時數、尚未領取的合資格簽約獎金、薪酬中撥作醫療福利及休假的金額，以及休假餘額，並非人人均分。PPL亦自今年4月30日起終止強制參加MEC計畫，並同意由原告聘請專家核算相關福利帳目。
符合資格且未退出者將自動納入，無須另填申領表。款項原則上匯入PPL存檔的最新銀行帳戶，沒有銀行資料者則按存檔地址郵寄支票。收到電郵、簡訊或信件者，代表紀錄顯示其屬和解成員；未收到通知但認為符合資格者，或需更新地址、核對收款資料者，可致電管理人Atticus Administration，電話為(800)314-2601，或瀏覽和解網站https://www.publicpartnershipssettlement.com/。
通知所列退出及異議期限已於9月19日屆滿，和解若生效，未退出者將放棄協議涵蓋、截至今年6月23日的相關工資及工時索賠權利。最終聽證會定於11月10日(周二)上午11時，在布碌崙(布魯克林)Cadman Plaza East 225號聯邦法院13B法庭舉行。
原告指PPL未足額且未準時支付工資，並提供不符規定的福利安排，涉嫌違反聯邦《公平勞動標準法》、紐約勞工法及州內家庭護理員薪酬規定。 和解內容包括4050萬元一般損害賠償、2500萬元醫療保障薪酬補償、9200萬元累積帶薪休假與450萬元儲備金，合計約1億6200萬元，部分以調整休假餘額反映。 凡在2025年3月1日至2026年4月30日期間，於紐約市、納蘇郡、蘇福克郡或威徹斯特郡提供CDPAP服務，並透過PPL領薪者，多數會自動納入；款項通常匯入登記銀行帳戶，否則郵寄支票。
精華 FAQ
原告指PPL未足額且未準時支付工資，並提供不符規定的福利安排，涉嫌違反聯邦《公平勞動標準法》、紐約勞工法及州內家庭護理員薪酬規定。
和解內容包括4050萬元一般損害賠償、2500萬元醫療保障薪酬補償、9200萬元累積帶薪休假與450萬元儲備金，合計約1億6200萬元，部分以調整休假餘額反映。
凡在2025年3月1日至2026年4月30日期間，於紐約市、納蘇郡、蘇福克郡或威徹斯特郡提供CDPAP服務，並透過PPL領薪者，多數會自動納入；款項通常匯入登記銀行帳戶，否則郵寄支票。
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