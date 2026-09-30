曼達尼官邸 首cs辦中秋節慶典

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼在瑰西園舉行上任後首場中秋慶典，邀請亞裔社區人士齊聚，透過中文問候、節慶餐點與致詞，強調家庭團圓、移民經驗與族裔代表性。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)29日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉行上任後首場中秋 節慶典，上百名亞裔 民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。根據市府今年公開的活動紀錄，這是曼達尼今年1月上任以來，首次在官邸舉行以亞洲社區及文化為主題的招待活動。

當晚瑰西園底層大部分空間向來賓開放，賓客可在官邸內參觀、交流。現場亞洲元素隨處可見，DJ播放廣東話、華語、韓語及日語歌曲，餐點包括牛肉粉、春卷、年糕和泡菜等亞洲特色食物，並設有麻將桌供來賓娛樂；離場時，市府還向賓客贈送月餅。

曼達尼與市經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)當晚均特別以中文向賓客問候，並祝大家「中秋快樂」，引來現場掌聲。

蘇維思從自己的移民家庭經歷談起，她說父母早年曾經營洗衣店，後來又開餐館和披薩店，小商家往往是一家人的共同事業。中秋也是家人團聚的時刻，而許多移民既有離鄉與家人團聚的經歷，也熟悉為移民而與親人分隔的滋味。

作為紐約市首位經濟正義副市長，蘇維思表示，自己過去在聯邦、州及市府任職期間，亞裔出現在政府高層仍屬少數，因此更深刻體會到「被看見」及族裔代表性的重要。她說，市府的工作就是讓包括亞裔勞工、小商家及家庭在內的紐約人生活「容易一點」。

曼達尼隨後登台致意，表示「數日前的滿月升上紐約夜空，在消防梯、水塔、餐車及雜貨店上方照耀，千家萬戶則在窗後聚首，共度中秋。」他特別談到「團圓」二字，指「圓」既讓人想到一年中最圓滿的中秋月，也象徵一家人的完整。

他也指出，不同社區各有慶祝方式，華人切月餅分享，韓裔家庭以傳統方式緬懷祖先，越南裔家庭則提燈慶祝，但共同之處都是家人坐在同一張餐桌旁相聚。

「如果明天餐桌上的任何一個座位可能空下來，一個家庭就無法完整」，曼達尼說，家庭如此，整座城市也是如此。他向東百老匯的祖母、貝賽(Bayside)的阿姨，以及全市彼此照顧的鄰里致意，稱「你們就是讓這座城市完整的家人」。

活動另邀請曼哈頓華埠百年老店永安和第五代傳人林美虹(Mae Lee)，以及CAAAV政聲組織主任沈悅欣(Alina Shen)發言，林美虹回顧其曾曾祖父於1890年落腳華埠、創辦永安和的歷史。

沈悅欣則表示，其家庭1980年代移民紐約，家人曾從事清潔、製衣及公共服務等工作，當年正因租金穩定住房及公共住房，才能在華埠落腳。她說，中秋原本就是慶祝收穫的節日，而社區「收穫曾經共同耕耘、共同爭取的成果。」

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

經濟正義副市長蘇維思當晚以中文向賓客問候，並祝大家「中秋快樂」。(記者范航瑜╱攝影)