鄧炳強上任 首位華裔PEP主席
鄧炳強獲任為首位華裔PEP主席，將推動科技委員會並關注AI、數據隱私及特殊高中公平性，同時鼓勵華人家長透過多層渠道參與教育決策。
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鄧炳強獲任為首位華裔PEP主席，將推動科技委員會並關注AI、數據隱私及特殊高中公平性，同時鼓勵華人家長透過多層渠道參與教育決策。
紐約州參議員劉醇逸及眾議員李羅莎(Nily Rozic)29日在法拉盛圖書館向華人社區介紹新上任的紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席鄧炳強(Alan Ong)。兩人表示，鄧炳強從家長教師會(PTA)、第26學區委員會(CEC 26)一路參與至全市教育政策，長年處理家長及社區議題，他們指出，他是首位出任PEP主席的亞裔及華裔。
鄧炳強則透露，30日(今)晚他將主持第一場會議，並將成立科技委員會，更深入探討科技與人工智慧(AI)對教育的影響。
PEP可視為紐約市的學校董事會，對公校系統的重要教育政策、合約及預算等具有審議和表決權。2024年PEP改革後，市長不可再自行決定主席人選，而須從州眾議會、州參議會及州教育部門提出的推薦名單中擇一任命。李羅莎與劉醇逸分別向州眾議長及州參議會多數黨領袖推薦鄧炳強，最終獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)接受，任命其出任主席。
劉醇逸及李羅莎表示，鄧炳強早年擔任第26學區委員會主席，任內表現出色，也因此促使他們當時向前市長亞當斯(Eric Adams)推薦他進入PEP，如今再進一步出任主席可謂順理成章。他們指出，現為李羅莎幕僚長的鄧，不僅具有家長及社區工作背景，熟悉州議會、學區委員會、及PEP的運作，也能在意見分歧時凝聚不同聲音，而非進一步加劇分化。
鄧炳強表示，他一直相信「有一個聲音，總比完全沒有聲音要好。」因此除了參與教育政策外，也希望在全市層面代表亞裔社區發聲，並盡其所能領導PEP，推動紐約市提供更高品質的公共教育。
他透露，作為PEP獨立主席，上任後的首要工作之一，就是儘快建立各項委員會，讓相關工作能夠立即展開。其中，他計畫在首場會議中，便將現有的科技工作組(working group)轉為正式委員會(committee)，希望藉此更深入討論科技及人工智能(AI)對教育的影響，並增加家長的參與。
談到AI，鄧炳強表示，PEP必須非常認真審視目前有哪些新科技被引入校園、以及這些工具可能帶來的挑戰，例如州議會正在討論的數據隱私，便需確保這些數據如何才能不被他人所取得。此外，也應進一步分析AI及其他科技工具究竟應如何使用，才能真正幫助學生學習、提升能力，「PEP真正需要做的是觀察和分析。」
據了解，PEP目前已有「數據隱私工作組」(Data Privacy Working Group)，並進一步分為「數據安全」、「AI及新興科技」及「家長教育與賦權」三個小組；依PEP章程，主席可增設委員會，並可納入公、私營及非營利機構人士擔任無投票權顧問。
談到華人家長高度關注的特殊高中，以及市議會近期提出、希望不再將特殊高中入學試(SHSAT)作為唯一錄取標準的相關提案時，鄧炳強表示，他最關注的是「考試是否對所有學生公平」。
他指出，市教育局過去曾調整特高考的題型及考試方式，包括取消邏輯推理(logical reasoning)等學校並不教授的題型、減少選項、延長考試時間，以及擴大考試準備項目，希望那些無法獲得校外補習資源或在資源相對不足社區的學生，也能在更公平的條件下參與競爭。
對外界長期批評PEP只是市長政策的「橡皮圖章」(rubber stamp)，鄧炳強表示，委員在表決前，事實上會與市公校系統(NYCPS)進行大量簡報及質詢，「當事情聽起來不對，就要不斷問問題」，最終從全市學生的整體利益作出判斷。
至於華人及移民家庭如何更有效參與教育決策，鄧炳強認為，最大障礙仍是「溝通」。他指出，PEP雖提供普通話、廣東話等語言服務，真正的問題是如何讓每天忙於工作的家長知道這些資源及參與渠道。他表示，家長參與可以從家長教師會開始，再逐步延伸至學區教育理事會及PEP，讓家長能把最直接的需求與關切帶入教育決策，包括「大家在關心什麼、需要什麼，又還缺少什麼」。
他是首位出任紐約市教育政策小組PEP主席的亞裔及華裔，且長期從PTA、學區委員會到全市教育政策參與公共教育，具備社區與政策經驗。 他表示首要工作是盡快成立各項委員會，並把科技工作組升格為正式委員會，重點討論AI、數據隱私與科技工具如何真正幫助學生學習。 鄧炳強認為應先看考試是否對所有學生公平，也強調華人與移民家庭最大的障礙是溝通，家長可從PTA、學區委員會再到PEP逐步參與。
精華 FAQ
他是首位出任紐約市教育政策小組PEP主席的亞裔及華裔，且長期從PTA、學區委員會到全市教育政策參與公共教育，具備社區與政策經驗。
他表示首要工作是盡快成立各項委員會，並把科技工作組升格為正式委員會，重點討論AI、數據隱私與科技工具如何真正幫助學生學習。
鄧炳強認為應先看考試是否對所有學生公平，也強調華人與移民家庭最大的障礙是溝通，家長可從PTA、學區委員會再到PEP逐步參與。
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