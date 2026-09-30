鄧炳強上任 首位華裔PEP主席

紐約州參議員劉醇逸(右)及眾議員李羅莎(左)29日在法拉盛圖書館向華社介紹新上任的紐約市教育政策小組主席鄧炳強(中)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鄧炳強獲任為首位華裔PEP主席，將推動科技委員會並關注AI、數據隱私及特殊高中公平性，同時鼓勵華人家長透過多層渠道參與教育決策。

紐約州 參議員劉醇逸及眾議員李羅莎(Nily Rozic)29日在法拉盛圖書館向華人社區介紹新上任的紐約市 教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席鄧炳強(Alan Ong)。兩人表示，鄧炳強從家長教師會(PTA)、第26學區委員會(CEC 26)一路參與至全市教育政策，長年處理家長及社區議題，他們指出，他是首位出任PEP主席的亞裔及華裔 。

鄧炳強則透露，30日(今)晚他將主持第一場會議，並將成立科技委員會，更深入探討科技與人工智慧(AI)對教育的影響。

PEP可視為紐約市的學校董事會，對公校系統的重要教育政策、合約及預算等具有審議和表決權。2024年PEP改革後，市長不可再自行決定主席人選，而須從州眾議會、州參議會及州教育部門提出的推薦名單中擇一任命。李羅莎與劉醇逸分別向州眾議長及州參議會多數黨領袖推薦鄧炳強，最終獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)接受，任命其出任主席。

劉醇逸及李羅莎表示，鄧炳強早年擔任第26學區委員會主席，任內表現出色，也因此促使他們當時向前市長亞當斯(Eric Adams)推薦他進入PEP，如今再進一步出任主席可謂順理成章。他們指出，現為李羅莎幕僚長的鄧，不僅具有家長及社區工作背景，熟悉州議會、學區委員會、及PEP的運作，也能在意見分歧時凝聚不同聲音，而非進一步加劇分化。

鄧炳強表示，他一直相信「有一個聲音，總比完全沒有聲音要好。」因此除了參與教育政策外，也希望在全市層面代表亞裔社區發聲，並盡其所能領導PEP，推動紐約市提供更高品質的公共教育。

他透露，作為PEP獨立主席，上任後的首要工作之一，就是儘快建立各項委員會，讓相關工作能夠立即展開。其中，他計畫在首場會議中，便將現有的科技工作組(working group)轉為正式委員會(committee)，希望藉此更深入討論科技及人工智能(AI)對教育的影響，並增加家長的參與。

談到AI，鄧炳強表示，PEP必須非常認真審視目前有哪些新科技被引入校園、以及這些工具可能帶來的挑戰，例如州議會正在討論的數據隱私，便需確保這些數據如何才能不被他人所取得。此外，也應進一步分析AI及其他科技工具究竟應如何使用，才能真正幫助學生學習、提升能力，「PEP真正需要做的是觀察和分析。」

據了解，PEP目前已有「數據隱私工作組」(Data Privacy Working Group)，並進一步分為「數據安全」、「AI及新興科技」及「家長教育與賦權」三個小組；依PEP章程，主席可增設委員會，並可納入公、私營及非營利機構人士擔任無投票權顧問。

談到華人家長高度關注的特殊高中，以及市議會近期提出、希望不再將特殊高中入學試(SHSAT)作為唯一錄取標準的相關提案時，鄧炳強表示，他最關注的是「考試是否對所有學生公平」。

他指出，市教育局過去曾調整特高考的題型及考試方式，包括取消邏輯推理(logical reasoning)等學校並不教授的題型、減少選項、延長考試時間，以及擴大考試準備項目，希望那些無法獲得校外補習資源或在資源相對不足社區的學生，也能在更公平的條件下參與競爭。

對外界長期批評PEP只是市長政策的「橡皮圖章」(rubber stamp)，鄧炳強表示，委員在表決前，事實上會與市公校系統(NYCPS)進行大量簡報及質詢，「當事情聽起來不對，就要不斷問問題」，最終從全市學生的整體利益作出判斷。

至於華人及移民家庭如何更有效參與教育決策，鄧炳強認為，最大障礙仍是「溝通」。他指出，PEP雖提供普通話、廣東話等語言服務，真正的問題是如何讓每天忙於工作的家長知道這些資源及參與渠道。他表示，家長參與可以從家長教師會開始，再逐步延伸至學區教育理事會及PEP，讓家長能把最直接的需求與關切帶入教育決策，包括「大家在關心什麼、需要什麼，又還缺少什麼」。