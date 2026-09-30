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康乃爾大學涉集體性侵案 霍楚籲獨立審查 釐清校方責任

記者劉梓祁╱紐約報導
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霍楚29日呼籲，針對由外部律師對康乃爾大學處理一宗涉嫌集體性侵案的方式，應展開透...
霍楚29日呼籲，針對由外部律師對康乃爾大學處理一宗涉嫌集體性侵案的方式，應展開透明、獨立的審查；圖為康乃爾大學。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州長霍楚要求獨立審查康乃爾大學處理集體性侵案的方式，檢方已重啟調查，校方則強調已依規完成處分。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)29日呼籲，針對由外部律師對康乃爾大學(Cornell University)處理一宗涉嫌集體性侵案的方式，應展開透明、獨立的審查，以釐清校方是否履行保護學生及追求公義的責任。案件涉及一名前學生指控七名兄弟會成員於2024年對她下藥及性侵，湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官已於28日重啟刑事調查。

霍楚表示，案中指控「令人震驚」，學生在經歷這類事件後挺身而出，需要極大勇氣；任何學生都不應懷疑，本應保護自己的機構是否願意聆聽並採取行動。她支持檢方重啟調查，且認為康乃爾的校園文化，以及預防、通報和應對性侵的制度，仍有重大問題需要釐清。

此前，原告於9月16日以化名Jane Doe提起訴訟，指控自己2024年10月在「Chi Phi」兄弟會會所遭七名成員下藥及性侵。她當時20歲，是康乃爾學生及「Tri Delta」姊妹會成員。訴狀稱，事件涉及酒精及「K粉」(ketamine)，她在事發數周內向校方通報，不久後退學。

訴狀另指，涉事男子獲准透過向校方提交檢討，減輕其行為的後果，引發外界對校方懲處是否足夠的質疑。法院文件亦附上一張據稱為事發當晚兄弟會成員「Snapchat」群組對話的截圖，其中一名男子直接措辭寫道，「樓上有女人可以免費幹」(free pussy upstairs)。

康乃爾28日表示，支持檢方重啟調查，並強調校方當時已依聯邦教育法第九條(Title IX)完成全面調查，作出包括開除及停學在內的處分，但未公布各項處分的人數。校方亦表示，Chi Phi在該校的分會已於2024年關閉。

校方大學關係副校長Kyle Kimball否認涉事者僅須寫檢討，稱指大學未作出實質懲處的說法不實，持續散播處分輕微的敘事，會讓性侵倖存者更缺乏安全感及支持，並加劇不願通報的問題。

精華 FAQ

  • 她認為外界必須釐清校方是否真正履行保護學生與追求公義的責任，尤其在處理涉嫌集體性侵案時，是否有透明、有效且足以讓倖存者信任的機制。

  • 原告指控自己在2024年10月於Chi Phi兄弟會會所遭7名成員下藥並性侵，事件涉及酒精與ketamine；她事後向校方通報，數周後退學，並於9月16日提告。

  • 校方表示已依聯邦教育法第九條完成全面調查，並作出包括開除與停學在內的處分，同時支持檢方重啟調查；校方也否認僅要求涉事者寫檢討就了事。

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