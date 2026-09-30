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華埠地鐵站3男涉搶劫 威脅持刀傷人遭緝

記者劉梓祁╱紐約報導
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三名男子涉嫌在華埠地鐵站搶劫一名18歲青年，遭警方通緝。(NYPD提供)
三名男子涉嫌在華埠地鐵站搶劫一名18歲青年，遭警方通緝。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠堅尼路地鐵站一名18歲男子在Q線月台遭3名男子包圍搶劫，對方先奪帽子、再威脅持刀並搶走手表後搭車逃離，警方正循影像追查。

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站日前發生一起搶劫案，一名18歲男子在Q線月台候車時遭三名男子包圍，其中一人先搶走其帽子，另外兩人則威脅要刺傷受害者，隨後三人又搶走其手表並搭乘地鐵逃離。市警(NYPD)近日公布三名涉案男子影像，呼籲民眾提防及辨認。

根據市警消息，案件發生於8月22日(周六)傍晚約6時20分，地點位於堅尼路地鐵站北向Q線月台，屬市警華埠五分局及捷運第二分局(Transit District 2)轄區。警方表示，18歲男受害者當時正在月台上，三名身分不明男子上前接近。

其中一人直接從受害者頭上取走帽子，另外兩人則將其包圍，並威脅要持刀刺傷他。三人其後又取走受害者的手表，隨即登上Q線列車逃離現場，去向不明。受害者在事件中沒有受傷，截至目前警方尚未宣布有人被捕。

市警公布的最新犯罪統計顯示，截至9月27日，五分局今年共錄得149宗搶劫案，去年同期為111宗，增加34.2%；過去近一個月則錄得16宗搶劫，較去年同期的12宗增加33.3%。今年截至目前，五分局七項主要罪案合計1062宗，較去年同期964宗增加10.2%。同期捷運罪案錄得52宗，去年同期為48宗，增加8.3%。

市警呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於8月22日傍晚約6時20分，地點是曼哈頓華埠堅尼路地鐵站北向Q線月台，屬市警華埠五分局與捷運第二分局轄區。

  • 3人先包圍18歲受害者，其中一人直接取走帽子，另外兩人則威脅要持刀刺傷他，之後又搶走手表，隨即搭乘Q線列車逃離現場。

  • 警方已公布3名男子影像並呼籲民眾提供線索，目前尚未有人被捕。統計顯示五分局今年搶劫與主要罪案、捷運罪案都較去年同期增加。

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